الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةإرسال ملابس للسجين 1447 عبر خدمة توصيل الطرود للنزيل البريد السعودي سبل

إرسال ملابس للسجين 1447 عبر خدمة توصيل الطرود للنزيل البريد السعودي سبل

إرسال ملابس للسجين هي واحدة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى أبنائها، وهذه الخدمة تحتوي على الكثير من المميزات مثل أنها سريعة التوصيل بشكل كبير، وهي خدمة تسهل على أهالي المساجين الحياة، وهذا لأن عملية ارسال ملابس غيرها، لذلك اليوم من خلال سطور جريدة لحظات نيوز.

معايير إرسال ملابس للسجين

إرسال ملابس للسجين واحدة من أفضل الخدمات التي تقدمتها السعودية إلى المواطنين، وهذه الخدمة تقوم من خلال الخطوات التالية:

التعرف على المواد المسموح بإرسالها. التأكد من وجود النزيل في السجل المرسل إليه. التعرض جميع الشروط والأحكام التي يعرضها الموقع. تسديد رسوم التوصيل مع توقيع المرسل أن كافة العناصر المرسلة. تتبع الشحنة من موقع سبل الإلكتروني أو من خلال تطبيق.

مميزات خدمة ارسال ملابس للسجين

هناك الكثير من المميزات في خدمة ارسال ملابس للسجين، تلك المميزات هي:

فروع سبل متوفرة في كافة مدن المملكة العربية السعودية. القدرة على تتبع الشحنة من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق حتى يتم تسليمها للنزيل. سرعة توصيل الشحنة. توفير الكثير من الوقت على أهالي السجناء، وتوفير الوقت للذهاب إلى الشحن.

قائمة المواد المسموح دخولها السجن

هناك الكثير من المواد المسموح بها يمكن أن تدخل إلى السجن لكن المواد الغير مذكورة تكون غير مسموح بها، المواد هي:

الملابس الداخلية. بيجامة شتوية- طاقية- جوارب لباس الزي الموحد للنزلاء. صابون الاستحمام. مزيل عرق مزيل شعر- كريم فقط. مشط بلاستيك ا فرشاة اسنان. ليفة الجسم. سجادة الصلاة. حجاب صلاة. حفاظات الأطفال. فوط صحية نسائية ملابس داخلية عباءة نسائية – نقاب – شال. مسبحة الدفاتر كراسة. مسطرة. سماعة أذن طبية. نظارة طبية. أقلام حبر ورصاص. مسطرة الدفاتر بكافة أنواعه

شروط خدمة النزيل في السعودية

يوجد بعض الشروط التي يجب على الراسل اتباعها، وهي:

البريد السعودي يلتزم بتسليم الطرد في ميعاده. في حالة رفض السجن الشحنة البريد غير مسئول عن هذا الرفض. إرسال شحنة لا تحتوي سوى على الأغراض المسموح بها. في حالة رفض الشحنة سوف يتم إتلافها، لأنها غير مطابقة للمواصفات. هيئة البريد سبل تقوم بتزويد المستفيد بفاتورة ورقية بكافة تفاصيل الشحنة مع رقم تتبع الشحنات. سبل تعمل على حماية المعلومات الخاصة بالشحنة. من أجل الانصياع إلى سياسة المديرية العامة استلام الشحنات يكون في أيام: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء.

يوجد الكثير من الخدمات التي تقدمها البريد السعودي “سبل”، وهذا لأن المملكة العربية السعودية تعمل على توفير كافة الخدمات التي يمكن أن تسهل على المواطنين الحياة بشكل عام.