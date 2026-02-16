عبارات عن الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 صباحاً - عبارات عن الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي شيء يكثر البحث عنه في الوقت الحالي، فمع اقتراب اليوم الوطني يحاول الشعب السعودي أن يشكر الملك سلمان على مجهوداته الكبيرة في رفع شأن البلاد، وهو الملك السابع الذي يعاصر اليوم الوطني السعودي، ولذا وعبر موقع لحظات نيوز سنعرض لكم أبرز العبارات عن الملك سلمان.

عبارات عن الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي

بالطبع الملك سلمان واحد من الملوك المهمة التي جاءت في السعودية، ومن أهم العبارات التي قيلت في الملك سلمان ما يلي:

بارك الله لك، وشرفنا بك، ملكنا العظيم الملك سلمان بن عبد العزيز نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في اليوم الوطني.

جلالة الملك سلمان ملك الحزم ورمز العدل والحكمة في الإدارة، من سار على خطى الأجداد، كل عام وأنت بخير بمناسبة اليوم الوطني.

حفظ الله لنا الملك العظيم سلمان بن عبد العزيز، من أرجع كرامة العرب وساهم في نهضة المملكة.

قصائد شعرية عن الملك سلمان

تفرغ الكثير من الشعراء في ذكر الملك سلمان ومدحه، ومن أهم وأبرز هذه القصائد فيما يلي:

سلمان سلمان السعد عاش سلمان

سلمان يسلم سلم الله يمينه

سلمان راع المجد والمجد سلمان

سلمان عز لكل من يستعينه

سلمان يفزع كل ما قيل سلمان

سلمان راع الطيب ربي يعينه

سلمان حب الكل و لكل سلمان

سلمان جوهر من جواهر ثمينه

سلمان حام الدار لاهان سلمان

وحرص الشاعر في الأبيات السابقة على مدح وذكر الملك سلمان بالخير.

يا سيدي سلمان سيّد السلاطين

كل الاوامر طيبه وانت طيّب

وأخص فيها فك قيد المساجين

اللي من ديونه عن اهله تغيّب

حرص الشاعر في هذه الأبيات عن توضيح مدى قوة الملك سلمان وطيبة قلبه ومدى حبه له.

بعدما عرضنا عبارات عن الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي، فبالتأكيد لم يبقى إلا القليل على اليوم الوطني السعودي وهو واحد من الأيام الهامة في المملكة العربية السعودية، وينظم الملك العديد من الاحتفالات بمناسبة هذا اليوم.