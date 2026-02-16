الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 صباحاً - عاجل.. انقلاب مناخي مفاجئ يضرب مدن كبيرة في المملكة!! “الأرصاد تحذر”

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر أنظمة الإنذار المبكر عن احتمالية تكثف السحب المصحوبة بالرياح النشطة في بعض مناطق المملكة أهمها تبوك والمدينة المنورة والشرقية والقصيم والرياض.

وتوقع المركز بأن تشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً خفيفة مع ضبابية خفيفة في الرؤية، واحتمالية سقوط الأمطار المتوسطة على ميسان والطائف والعرضيات، وقد تستمر لمساء السبت.

أما عن احتمالية سقوط الأمطار في منطقة المدينة المنورة فقد توقع المركز استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة مع ضبابية بسيطة في الرؤية، كذلك أمطاراً متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والبندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر كذلك لمساء السبت أيضاً.

أما بخصوص مناطق نجران وجازان وعسير فتستمر الأمطار الغزيرة والسيول مع شبه انعدام للرؤية مع استمرار الرياح النشطة التي تثير الغبار وتقلل من الرؤية الأفقية.

وتشهد تبوك رياح شديدة مع تدني في مستوى الرؤية، بينما الرياض تشهد أتربة وانخفاض في مستوى الرؤية حتى الثانية مساءًا.

وأطلق المركز تحذير لمنطقة الشرقية، حيث تشهد أتربة مثارة وانخفاض في مستوى الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء، وحفر الباطن، والدمام، والقطيف.