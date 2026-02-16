الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:03 صباحاً - توقعات أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع جريان سيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر لعام 2026 ميلاديًا الجاري استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة.

توقعات الأرصاد لليوم الأحد

من المتوقع استمرار نزول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة والتي يمكن أن تؤدي إلى جريان السيول المصحوبة برياح نشطة، بالإضافة إلى زخات البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والتي تمتد كذلك إلى أجزاء جنوبية من منطقة المدينة المنورة.

إلى جانب وضع السماء الغائم جزئيًا مع وجود نشاط في الرياح السطحية التي تثير الأتربة والغبار وتعمل على الحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية”، والتي من المتوقع امتدادها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ثم يصاحب هذا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من هذه المناطق.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

يشير كذلك المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر لعام 2026 ميلاديًا الجاري إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر سوف تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 28-48 كم في الساعة وهذا على كل من الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم في الساعة والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من 45 كم في الساعة.

إلى جانب تكون مجموعة من السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، بالإضافة إلى حدوث ارتفاع في الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على كل من الجزأين الشمالي والأوسط.

ثم من متر إلى متر ونصف ويمكن أن يصل إلى أعلى من مترين كذلك مع تكون بعض السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، إلى جانب حالة البحر التي تكون متوسط الموج إلى مائج على كل من الجزأين الشمالي والأوسط.

ويكون كذلك خفيف إلى متوسط الموج ثم يصل إلى مائج مع بعض السحب الرعدية الممطرة كذلك على الجزء الجنوبي، أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 08-28 كم في الساعة، مع حدوث ارتفاع في الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.