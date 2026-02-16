الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 صباحاً - لسلامتكم أثناء الأمطار.. “المرور” يوضح 4 إرشادات أثياء قيادة السيارة في وقت الأمطار

حذرت الإدارة العامة من هطول أمطار، ودعت المواطنين باتباع عدة تعليمات في حالة قيادتهم أثناء هطول الأمطار، وشددت على الالتزام بها للحفاظ على سلامتهم.

ونشر المرور السعودي على منصة “إكس” 4 تعليمات يدعو للالتزام بها لتجنب مخاطر القيادة أثناء هطول الأمطار:

القيادة بسرعة خفيفة.

ترط مسافة آمنة بين باقي المركبات.

الابتعاد عن أي تجمعات للمياه أو البرك.

تفعيل إشارات التنبيه، في حالة انعدام الرؤية.

ولم يكن هذا التنبيه الأول من نوعه، حيث نشر المرور عدة تنبيهات آخرى بخصوص الطقس نظرًا لتقلبات الطقس الغير مستقرة.

وقد قدم المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن الحالة المتوقعة لطقس اليوم، أن هنالك احتمالية لتكوين سحب ممطرة مصحوبة برياح.

وهذا على العديد من مناطق المملكة المختلفة: المدينة المنورة، وتبوك، والقصيم، والشرقية، والرياض.

وتوقع كذلك استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة، والتي تصل إلى سريان سيول وفي بعض الأحيان زخات من البرد، بالإضافة إلى رياح نشطة وعدم الرؤية جيدًا.

وتكون هذه الحالة على عدة مناطق بالمملكة هي: جازان، ومكة المكرمة، والباحة، ونجران، وعسير.