أحذر جيدا استمرار الأمطار على 4 مناطق في المملكة

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:09 صباحاً - لاتزال استمرار الأمطار على 4 مناطق في المملكة، وهم جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، حيث يتوقع استمرار تساقط الأمطار في هذه المناطق على مدار الأيام القادمة، مما يعزز من حالة الرطوبة في التربة ويرفع معدلات الري في الزراعة ويحافظ على مستوى المياه في السدود والبحيرات، الامتداد المستمر للفرصة لهطول الأمطار في هذه المناطق يوفر فرصة ممتازة لتعزيز النشاطات الزراعية والري والتنمية الاقتصادية في هذه المناطق وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.

استمرار الأمطار على 4 مناطق في المملكة

من خلال التحليل الجوي الحالي، يُتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على أربع مناطق في المملكة، وتشمل هذه المناطق جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، مع وجود تأثير للمنخفض الجوي والأحوال الجوية التي تسبقه، من المتوقع أن يكون الهطول متفاوت الشدة والمدة في هذه المناطق، وينصح الجميع باتباع توصيات الأرصاد الجوية المحلية واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة استمرار الأمطار.

تفاصيل تقرير الأرصاد الجوية

وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار في أربع مناطق في المملكة العربية السعودية: جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، يتوقع أن تكون تلك المناطق عرضة لهطول أمطار متفرقة خلال الأيام القادمة من متوسطة الي غزيرة، يعود ذلك إلى وجود عدة عوامل مناخية تؤثر على كمية الأمطار في تلك المناطق.

أحد العوامل الرئيسية هو تأثير المنخفضات الجوية التي تتشكل في المنطقة، تعمل المنخفضات الجوية على تكوين تيارات هوائية رطبة من المحيط الهندي، مما يؤدي إلى هطول الأمطار بشكل مستمر.

كما تلعب المناطق الجبلية والتضاريس العالية دورًا هامًا في هطول الأمطار، فإن ارتفاع المناطق الجبلية يعمل على تعرض الرياح الرطبة لطرد رأسي، مما يؤدي إلى تكثيف السحب وهطول الأمطار.

يتعين على السكان اتخاذ إجراءات السلامة والحذر المناسبة، ينصح بعدم المخاطرة والتجول في المناطق الغرقانة أو المكشوفة، وتجنب القيادة على الطرق المغمورة بالمياه، كما يجب على السكان أخذ الحيطة والحذر عند القيادة واتباع إرشادات السلامة المرورية المعمول بها.

هذه الأمطار المستمرة يمكن أن تسبب تأثيرات سلبية على المنشآت والبنية التحتية في هذه المناطق، السكان وأصحاب الأعمال يجب أن يكونوا على استعداد لمشاكل محتملة مثل حدوث فيضانات وتلف في الممتلكات واضطرابات في الخدمات العامة، من المهم أن يكون هناك فريق متخصص للتعامل مع أي طوارئ واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأضرار وإصلاح المشاكل.