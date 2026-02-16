الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 صباحاً - كم سعر مخالفة الفحص الدوري؟

كم سعر مخالفة الفحص الدوري؟ وما هي شروط الفحص الدوري؟ حيث إن الفحص الدوري للمركبات الذي تفرضه الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية على من يريد تجديد رخصة القيادة الخاصة به، مهم للتأكد من سلامة المركبة وقدرة السائق على قيادتها بأمان ومن خلال جريدة لحظات نيوز يمكن التعرف على مخالفة انتهاء الفحص الدوري.

أعلنت الهيئة العامة لمرور في المملكة العربية السعودية أن عدم إخضاع المركبة للفحص الفني الشامل في الميعاد المحدد يعتبر مخالفة مرورية وسوف يتم فرض غرامة على كل من يرتكبها تتراوح بين 150 – 300 ريال سعودي بالإضافة إلى تحرير محضر في دائرة المرور يتم بيان أسباب الغرامة فيه.

شروط الفحص الدوري

بعد التعرف على إجابة كم سعر مخالفة الفحص الدوري، من المهم أن تعلم الشروط التي يجب توافرها في المركبة لاجتياز الفحص الفني الشامل الذي يتم بشكل دوري وهي كالتالي:

الخضوع للفحص الدولي يكون كل ستة أشهر للتأكد من سلامة المركبة وقابلية قيادتها على الطريق.

يجب إجراء الفحص الدوري قبل بيع السيارة.

يتم إجراء الفحص في حالة تعرض السيارة لإصلاحات أو تغيرات في هيكلها أو المحرك الخاص بها.

للنجاح في الفحص يجب أن تكون السيارة خالية من أي أعطال، وفي حالة كان بها عطل يجب عرضها على مراكز الصيانة قبل إخضاعها للفحص الدوري.

يشمل الفحص الدوري كافة مكونات السيارة من المحرك والهيكل والزجاج والملصقات والمصابيح والإطارات والمكابح والإطارات.

أن يتم دفع كامل تكاليف الفحص.

تقديم كافة الأوراق والمتطلبات التي تخص السيارة ومالكها.

أوراق الفحص الدوري للسيارة

بعد معرفة إجابة كم سعر مخالفة الفحص الدوري، من المهم التعرف على الأوراق والمتطلبات التي يجب تقديمها إلى مراكز الفحص قبل القيام بفحص السيارة وهي كالتالي:

الهوية الخاصة بمالك السيارة أو هوية أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو هوية من هو مفوض بقيادتها من صاحبها أو من المؤسسة التابع لها.

رخصة قيادة المركبة سواء أكانت أصلية أو رقمية مصدقة من المرور أو شريحة البيانات الخاصة بالمركبة من المرور أو البطاقة الجمركية الخاصة بالسيارة.

توجيهات الفحص الدوري

بعد الاطلاع على إجابة كم سعر مخالفة الفحص الدوري، من المهم معرفة بعض التوجيهات التي يجب على سائق المركبة اتباعها قبل الخضوع للفحص الدوري وهي كالتالي:

يجب على السائق أن يبرز حسابه في تطبيق توكلنا قبل دخول منصة الفحص.

لا يتم الفحص إلا إذا ظهرت حالة الشخص في التطبيع على أنه محصن.

يجب الالتزام بارتداء الكمامة وتغطية الأنف والفم بشكل محكم قبل الفحص.

يتم قياس درجة حرارة الجسم قبل الفحص.

يجب الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي أثناء الفحص.

يجب على كل المشاركين في عملية الفحص أن يعقموا أيديهم.

الفحص الدوري للمركبات يعتبر من الإجراءات الغاية في الأهمية بالنسبة لإدارة المرور في السعودية لأنها تضمن سلامة وجاهزية المركبات التي تسير على الطريق للقيادة بأمان وذلك لتقليل نسب الحوادث على طرق المملكة.