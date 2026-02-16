الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةطريقة تقديم طلب لتمويل المتقاعدين بنك التسليف 1447 والمطلقات في المملكة مع شروط القرض المطلوبة

طريقة تقديم طلب لتمويل المتقاعدين بنك التسليف 1447 والمطلقات في المملكة مع شروط القرض المطلوبة

تمويل المتقاعدين يعتبر من أهم القروض التي يتم تقديمها في الوقت الحالي حيث يتم البحث عنه بصورة كبيرة للغاية من قبل العديد من الأشخاص المتقاعدين حيث يقدم هذا النوع مجموعة من البنوك من بينها بنك الادخار السعودي و التسليف حيث يعتبر هذا البنك من أهم البنوك التي تقدم العديد من الخدمات المختلفة ويعتبر من أجمل البنوك المهمة داخل الأراضي السعودية، كما يعتبر هذا القرض واحد من أهم قروض البنك للأسر والزواج والترميم تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

شروط تمويل المتقاعدين من بنك التسليف

هناك مجموعة من الشروط الذي يجب أن يتم توافرها من أجل الحصول على تمويل المتقاعدين ومن ضمن هذه الشروط :

أولا يجب أن يكون صاحب القرض سعودي الجنسية.

ثانيا يجب أن يكون صاحب الطلب عمره ٦٠ عام ولا يزيد عن هذا العمر.

ثالثا يجب على جميع المتقاعدين أحضار كفيل لا يزيد عمره عن ٦٠ عام.

رابعا هذا الكفيل يجب أن يكون مواطن سعودي موجود داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

خامسا يجب عليكم توثيق كافة المعاملات الخاصة بهم من أجل الحصول على قرض التقاعد.

شروط بنك التسليف للمطلقات

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة من أجل الحصول على هذا التمويل المطلقات ومن ضمن هذه الشروط :

أولا يجب أن يتم تقديم كافة الأوراق التي تثبت وفاة الزواج أو يتم تقديم شهادة الطلاق من أجل ثبوت حالتها الاجتماعية.

ثانيا المرأة المهجورة التي لم تعرف اي شئ عن زوجها يسمح لهم بالتقديم على هذا القرض.

ثالثا يجب عليكم تقديم كافة الضمانات التي يطلبها لكم البنك حتى يمكنكم إعطاء القرض دون أي شكوك.

رابعا لا يكون لدي المرأة اي ممتلكات خاصة بها أو اصول.

لا يزيد الداخل الخاص بالمرأة عن ١٠ آلاف ريال سعودي.

في الختام نكون قد عرضنا عليكم كافة التفاصيل حول شروط بنك التسليف المطلقات وشروط تمويل المتقاعدين نرجوا أن نكون قد قدمنا لكم الاستفادة المطلوبة.