القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف

يزيد بن سلمان - شبوة -

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥

عقدت القيادة التنفيذية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، وبحضور نائبه عبدالرحمن المحرمي.

واستُهل الاجتماع باستعراض تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية ذات الصلة بالجنوب، والإنجازات التي حققتها قواتنا المسلحة في إطار عملية «المستقبل الواعد» للقضاء على بؤر الإرهاب، وقطع خطوط تهريب الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات الحوثية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية مؤسسات الدولة في عموم محافظات الجنوب.

وبهذا الخصوص، ثمّن الاجتماع الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة.

وجدد الاجتماع انفتاح المجلس الانتقالي على أي ترتيبات تضمن حماية الجنوب وأمنه واستقراره، ووحدة وسلامة أراضيه، وبما يلبي تطلعات وإرادة شعبه في الحرية والعيش الكريم، ويحقق المصالح المشتركة مع الأشقاء في دول التحالف.

وأشاد الاجتماع بالتحام شعبنا الجنوبي واصطفافه خلف قيادته، من خلال الحضور الجماهيري الحاشد في ساحات الاعتصام على امتداد الجنوب، من المهرة إلى باب المندب وسقطرى، مثمنًا المواقف الوطنية التي عبّرت عنها الوزارات والمؤسسات الحكومية واصطفافها إلى جانب قيادة المجلس، وتأييدها المطلق للإجراءات التي اتخذها الرئيس الزُبيدي لتأمين الجنوب.

وفي سياق منفصل، ناقش الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الوزارات الخدمية لتأمين الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها الجهود التي تبذلها وزارة النفط، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، لمعالجة نقص إمدادات الغاز المنزلي، والجهود المبذولة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لضمان استقرار السوق وثبات أسعار المواد الاستهلاكية، وتعزيز المخزون الغذائي.

كما استعرض الاجتماع الجهود التي يبذلها البنك المركزي ووزارة المالية لمراقبة أسعار الصرف، وضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين، إضافة إلى جهود البنك ووزارة المالية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لدفع المرتبات والنفقات التشغيلية.

ووقف الاجتماع، في ختامه، أمام جملة من القضايا ضمن مصفوفة الأولويات المدرجة في جدول أعمال القيادة التنفيذية العُليا، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.