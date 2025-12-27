إغلاق مطارين في بولندا بسبب غارات على أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الوكالة البولندية للملاحة الجوية، اليوم السبت، إغلاق مطاري "جيشوف" ​و"لوبلين" في ⁠جنوب ‌شرق بولندا مؤقتا بعد أن نفذ الطيران العسكري البولندي ⁠والحليف عمليات جوية ⁠داخل المجال الجوي البولندي جراء هجمات على أهداف داخل الأراضي الأوكرانية.

وأضافت الوكالة، على موقع "​إكس" للتواصل الاجتماعي، أن القرار جاء "​بسبب ضرورة ‍ضمان حرية عمل الطيران العسكري"، ولذلك تم إغلاق ‍المطارين مؤقتا ⁠أمام ​الحركة المدنية.

وتابعت أنه بعد انتهاء ​العمليات العسكرية ‍في الأجواء، استأنف المطاران نشاطهما وعاد العمل فيهما بشكل طبيعي.