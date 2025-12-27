إغلاق مطارين في بولندا بسبب غارات على أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الوكالة البولندية للملاحة الجوية، اليوم السبت، إغلاق مطاري "جيشوف" و"لوبلين" في جنوب شرق بولندا مؤقتا بعد أن نفذ الطيران العسكري البولندي والحليف عمليات جوية داخل المجال الجوي البولندي جراء هجمات على أهداف داخل الأراضي الأوكرانية.
وأضافت الوكالة، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن القرار جاء "بسبب ضرورة ضمان حرية عمل الطيران العسكري"، ولذلك تم إغلاق المطارين مؤقتا أمام الحركة المدنية.
وتابعت أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية في الأجواء، استأنف المطاران نشاطهما وعاد العمل فيهما بشكل طبيعي.