الاتحاد الأوروبي يرهن مشاركته بـ"مجلس سلام" ترمب بتركيزه على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن القادة الأوروبيين قد ينضمون إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشرط أن يقتصر نطاق تركيزه على قطاع غزة والالتزام بالقرارات الدولية.

شروط الانضمام

وأوضحت كالاس، في تصريحات قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، أن الرغبة الأوروبية في العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط مرتبطة بآليات محددة، قائلة: "نريد أن يقتصر عمل هذا المجلس على تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما كان متوقعاً".

وشددت مسؤولة السياسة الخارجية على أن حصر مهام المجلس في ملف غزة هو المفتاح للتعاون الأوروبي، مشيرة بقولها: "إذا اقتصر الأمر على غزة كما كان من المفترض أن يكون، فحينها يمكننا العمل على ذلك".

سياق التحرك



تأتي هذه التصريحات في وقت يبحث فيه قادة الاتحاد الأوروبي رسمياً اقتراح الرئيس ترمب بشأن "مجلس السلام"، وسط مساعٍ دولية لتحديد أطر الحل في المنطقة.

ويهدف الموقف الأوروبي إلى ضمان توافق المبادرة الأمريكية مع الشرعية الدولية، لا سيما قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الصراع في غزة.

المصدر : وكالات