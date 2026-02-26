الضفة تحت النار.. اعتقالات وهدم وتصعيد ميداني

في مشهد يعكس تصاعدًا ميدانيًا لافتًا في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 18 فلسطينيًا في حملات دهم متزامنة، ترافقت مع عمليات هدم وتجريف في محافظتي سلفيت وجنين، وسط توسّع في اعتداءات المستوطنين وارتفاع ملحوظ في وتيرة المواجهات. التطورات الأخيرة تعكس منحًى تصعيديًا متواصلًا منذ أكتوبر 2023، في ظل أرقام فلسطينية تشير إلى اتساع دائرة القتل والاعتقال والهدم.

حملات اقتحام

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال نفّذت مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 18 فلسطينيًا بينهم فتية، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها. وفي نابلس، تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى مخيم بلاطة، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية عبر حاجز حوارة وشارع القدس.

وأطلقت القوات طائرات مسيّرة في أجواء المخيم، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وانفجارات ناجمة – وفق مصادر محلية – عن تفجير مداخل منازل خلال عملية الاقتحام. وفرضت حصارًا على أحد المنازل في حي السوق، قبل اعتقال شاب والانسحاب لاحقًا. وكان الجيش الإسرائيلي قد انسحب فجرًا من مدينة نابلس بعد اعتقال شاب آخر من شارع الاتحاد. وأظهر مقطع متداول اعتقال شاب يسير على عكازات إثر إصابته بكسور قبل أيام.

اعتداءات مستوطنين

في جنوب الخليل، أفاد الهلال الأحمر بإصابة أربعة فلسطينيين بحالات اختناق خلال هجوم لمستوطنين على قرية سوسيا في مسافر يطا، حيث أُحرقت مساكن ومركبات تعود لأهالي القرية. وتندرج هذه الحوادث ضمن سلسلة اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون تحت حماية عسكرية، وفق روايات فلسطينية، في سياق توسّع استيطاني متواصل.

هدم وتجريف

ميدانيًا، بدأت قوات الاحتلال عمليات هدم وتجريف في بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت، كما اقتحمت آليات عسكرية قرية عنزا جنوب جنين برفقة جرافات، وشرعت بهدم مبنى من طابقين ومقهى على مدخل القرية.