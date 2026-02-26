فرق الإنقاذ البري بقوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة تنتشل جثماناً من بئر بمستشفى الكلي في أبو عشر بعد عملية دقيقة معقدة

نجحت فرق ميدانية مختصة من قوات الإنقاذ البري التابعة لقوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة من إنتشال جثمان متحلل لامرأة بواسطة عملية دقيقة ومعقدة لفرق الدفاع المدني المتخصصة.

وتعود خلفية الحادث بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة الي تلقي غرفة العمليات بالإدارة لبلاغ يفيد بانبعاث رائحة كريهة من بئر داخل مستشفي الكلي بمحلية الحصاحيصا وكانت الإستجابة الفورية للبلاغ عبر إرسال قوات وفرق وآليات الإنقاذ البري التابعة لقوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة بقيادة ضابط شرطة لموقع البلاغ لتبدأ عملية إنتشال دقيقة ومعقدة إستمرت لساعات حيث باشرت طواقم الدفاع المدني مهامها فورا بعملية مسح أولى لتقييم الوضع قبل الشروع في النزول الي عمق البئر مستخدمين معداتهم وخبراتهم التراكمية في التعامل مع مثل هذه الحوادث التي تتطلب دقة وحذرا شديدين نظرا لخطورة البئر وعمقها وحالة الجثمان المتحللة وبعد جهود مضنية تمكنت فرق الإنقاذ من إنتشال جثمان المواطنة (ن، ع،ي،ا)

حيث تم التعامل مع الموقع بمعايير السلامة المهنية، وذلك في ظل ظروف بيئية تتطلب إحترازات خاصة للتعامل مع الجثث المتحللة وقد أظهرت فرق الدفاع المدني كفاءة عالية في إدارة الموقف، حيث عملت بتنسيق كامل مع شرطة الولاية لتأمين الموقع، مع الحفاظ على كرامة المتوفاة خلال عملية الإنتشال التي تابعها الأهالي والعاملون في المستشفى.

تم تسليم الجثمان لقسم شرطة أبو عشر وإتخاذ إجراءات قانونية تحت المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية،

وقد أشاد عدد من المواطنين الذين تواجدوا في محيط المستشفى بسرعة إستجابة قوات الدفاع المدني وكفاءة آدائهم، مؤكدين أن ما قامت به الفرق يعكس روح التضحية والإلتزام الإنساني الذي تتميز به قوات الدفاع المدني كما أعرب ذوي المرحومة عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الفرق في إنتشال الجثمان.

المكتب الصحفي للشرطة