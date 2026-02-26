شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف السعودية تربح 81.26 مليون ريال بالعام 2025 وتعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات، إلى جانب مؤشرات ضعف في السوق الفعلية، فيما يقيّم المتعاملون ما إذا كانت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنجح في تجنب صراع عسكري يهدد الإمدادات.

وانخفضت عقود خام برنت إلى 70.03 دولار للبرميل، بتراجع 82 سنتًا أو 1.16% بحلول الساعة 10:21 بتوقيت غرينتش. كما هبطت عقود غرب تكساس الوسيط إلى 64.63 دولار للبرميل، بانخفاض 79 سنتًا أو 1.2%.

قفزة كبيرة في المخزونات الأمريكية

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة في ثلاث سنوات، ما شكل ضغطًا مباشرًا على الأسعار.

وأشار جيوفاني ستاونوفو، المحلل لدى UBS، إلى أن ضعف السوق الفعلية في بحر الشمال يضغط على الأسعار، موضحًا أن السوق تركز على نتائج الجولة الثالثة من المحادثات الأمريكية-الإيرانية المقررة الخميس. ويُعد سوق بحر الشمال الفعلي أساس تسعير عقود برنت الآجلة.

ورغم التراجع الأخير، ارتفعت أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية 2026، مع تغلب مخاوف التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران على توقعات فائض المعروض.

تحركات دبلوماسية وعسكرية

من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وفدًا إيرانيًا في جنيف.

وكانت أسعار برنت قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو يوم الاثنين، بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط للضغط على إيران من أجل التفاوض حول إنهاء برنامجها النووي والصاروخي.

ويمثل أي صراع ممتد خطرًا على الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، إضافة إلى صادرات دول أخرى في المنطقة.

تحركات أوبك+ وخطط سعودية

أفادت مصادر مطلعة بأن أوبك+ قد تدرس زيادة إنتاجها بنحو 137 ألف برميل يوميًا في أبريل، استعدادًا لذروة الطلب الصيفي والاستفادة من الدعم السعري الناجم عن التوترات الجيوسياسية.

كما كشفت مصادر أن السعودية تعزز إنتاجها وصادراتها النفطية ضمن خطة طوارئ تحسبًا لأي ضربة أمريكية محتملة لإيران قد تعطل إمدادات الشرق الأوسط.

علاوة المخاطر

قال محللو ING إن نتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأسعار. وأضافوا أن أي تسوية بناءة قد تدفع السوق إلى تقليص علاوة مخاطر تُقدر بنحو 10 دولارات للبرميل، يرون أنها مسعّرة حاليًا في الأسعار.