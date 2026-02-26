قدم الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, اعتذار رسمي لكل من أخطأ في حقه خلال استضافة تلفزيونية بمناسبة شهر رمضان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قال الفحيل: (بما انني في رمضان وفي شهر تسامح اعتذر لكل زول اتضايق مني أو من تصرف بدر مني). وتابع المطرب الشاب: (اعتذار لكل الناس سواء شخص قصدته أو الجمهور الذي كان يتابع, ونحن الشعب السوداني, عرف عنا التسامح, واعتذاري عن قناعة تامة). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل المعلقين اعتذار المطرب شريف الفحيل, بإشادات كبيرة مؤكدين أن الفنان الشاب عاد لصوابه مع تعليقات: (برافو الفحيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال برنامج تلفزيوني.. الفنان شريف الفحيل يعود إلى صوابه ويعتذر لكل من أخطأ في حقه وينال إشادة المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.