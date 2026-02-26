الخرطوم تصدر قرارات مهمة حول وضعية الأسواق المتأثرة بالحرب وإمكانية مزاولتها للعمل مستقبلا

أصدر الاجتماع الموسع بمحلية الخرطوم جملة من القرارات الخاصة بتوفيق أوضاع الأسواق المتأثرة بالحرب وتحديد صلاحيتها لمعاودة مزاولتها للعمل من دونه بعد تقييم وضعها الهندسي والقانوني والامني والتنظيمي.

واقر الاجتماع برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير وبحضور ممثلي اللجنة المختصة بالأسواق المتأثرة بالحرب اليوم حزمة من القرارات شملت دراسة الوضع القانوني لتلك الأسواق من حيث ملكية الأراضي المستغلة واستخدامها للمحلية بجانب دراسة أوضاع التجار والعاملين بتلك الأسواق وامتلاكهم للمستندات الخاصة بمزاولة العمل مع استصحاب آراء المواطنين حول وضعية تلك الأسواق حول مناطق سكنهم وتحديد مدى حاجتهم لخدمات تلك الأسواق وإمكانية توفير أسواق بديلة لهم بنفس الأنشطة الممارسة.

إلى ذلك وجه الاجتماع بإجراء دراسة هندسية للاسواق المدمرة والمحترقة كليا وإمكانية إزالتها نهائيا او صيانتها او إعادة تشيدها مع إيجاد البدائل المناسبة للعاملين بها.

إلى ذلك شدد الاجتماع بأهمية مراعاة الاهتمام بالنظافة والصحة والمظهر العام للاسواق ضمن أعمال اللجنة المختصة لتقييم الوضع مستقبلا.

هذا وقرر الاجتماع قيام زيارة ميدانية للاسواق المتأثرة بالحرب لتقييم الضرر الاسبوع المقبل بمشاركة جميع أعضاء اللجنة من التنفذيين وممثلي القوات النظامية والأجهزة العدلية والقانونية والنيابة العامة.

يشار بإن أعمال اللجنة المختصة بالأسواق المتأثرة بالحرب تجئ ضمن توجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم حيث تم تشكيل اللجنة بالمحلية وفقا للقرار الاداري رقم (13) لسنة 2026 الصادر من السيد/ المدير التنفيذي للمحلية.

سونا