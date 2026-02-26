جابر .. الدعم السريع في تراجع مستمر وسيتم إعلان النصر الكامل قريبًا

قال عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر إن الدعم السريع في تراجع مستمر، وأن إعلان النصر الكامل سيتم قريبًا، مشيرًا إلى تقدم الجيش والقوات المساندة بثبات في المحاور القتالية كافة.

وجدد جابر خلال مخاطبته ختام معرض “صنع في السودان” بالخرطوم، التزام الدولة بدعم جهود تطوير الصناعات الوطنية، كما أن البلاد موعودة بنهضة صناعية شاملة، وفقًا لمجلس السيادة.

