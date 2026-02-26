شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح التعاونية للتأمين السعودية ترتفع إلى 1.1 مليار ريال في عام 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني يوم الخميس مع تقييم المستثمرين أحدث إشارات بنك اليابان بشأن مسار أسعار الفائدة، بالتوازي مع متابعة نتائج إنفيديا لاستشراف قوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وصعدت العملة اليابانية بنسبة 0.2% أمام الدولار إلى 155.99 ين، في طريقها لكسر موجة خسائر استمرت يومين، بعدما أبقى محافظ البنك Kazuo Ueda احتمالات رفع الفائدة في الأجل القريب قائمة.

إشارات متباينة من طوكيو

في مقابلة مع صحيفة يوميوري، قال أويدا إن البنك المركزي سيدرس البيانات في اجتماعي مارس وأبريل لتحديد اتجاه السياسة النقدية، وذلك بعد أيام من تقارير أفادت بأن رئيسة الوزراء اليابانية Sanae Takaichi أبدت تحفظات بشأن مزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعها مع المحافظ.

وقال ديفيد تشاو، الاستراتيجي العالمي للأسواق في إنفيسكو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن بنك اليابان “يسير على حبل مشدود”، لكنه توقع رفع الفائدة مرتين هذا العام، مرجحًا أن يكون الين من بين أفضل العملات أداءً.

كما عيّنت الحكومة اليابانية عضوين أكاديميين يُنظر إليهما كمؤيدين قويين للتحفيز الاقتصادي في مجلس إدارة البنك المركزي.

من جهته، حذر عضو المجلس Hajime Takata من مخاطر تجاوز التضخم المستهدف، داعيًا إلى رفع تدريجي لأسعار الفائدة.

تفاعل محدود مع نتائج إنفيديا

رغم النتائج القوية التي أعلنتها إنفيديا ، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 و**ناسداك** بنسبة 0.1% لكل منهما، ما يعكس غياب تحول واضح نحو شهية المخاطرة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.678.

توقعات الفيدرالي

تواصل الأسواق ترجيح تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل لـ الاحتياطي الفيدرالي. ووفق أداة FedWatch التابعة لـ CME Group، تسعّر العقود الآجلة احتمالًا بنسبة 98% لإبقاء الفائدة دون تغيير في اجتماع 18 مارس.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 0.2 نقطة أساس إلى 4.0518%.

مخاطر سياسية وتجارية

تسود حالة من عدم اليقين بشأن كيفية رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكم المحكمة العليا في 20 فبراير بإلغاء الرسوم الطارئة التي فرضها سابقًا.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن الرسوم الجمركية على بعض الدول سترتفع إلى 15% أو أكثر بدلًا من 10%، دون تحديد الدول المعنية.

الجغرافيا السياسية في الواجهة

تترقب الأسواق جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف لحل النزاع النووي الممتد بين البلدين.

وأشار اقتصاديون في جولدمان ساكس إلى أن التطورات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط، وغموض اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا، وهشاشة العلاقات الأمريكية الصينية، تمثل مخاطر قائمة.

تحركات العملات الرئيسية

استقر اليورو عند 1.18 دولار، فيما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن صانعي السياسات يتوقعون استقرار التضخم عند مستوى 2% قريبًا.

تراجع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.35 دولار، وسط تركيز المتعاملين على الانتخابات المحلية في مانشستر، التي تُعد اختبارًا مهمًا لرئيس الوزراء كير ستارمر وحزب العمال.

في الصين، ارتفع اليوان في التداولات الخارجية بنسبة 0.3% إلى 6.8344 للدولار، وهو أقوى مستوى في نحو ثلاث سنوات، رغم إشارات البنك المركزي إلى رغبته في كبح المكاسب السريعة للعملة.