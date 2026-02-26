اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بعثة الإمارات في جاكرتا توجه نداء لمواطني الدولة في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت بعثة دولة في جاكرتا، اليوم الخميس، مواطني الدولة في إندونيسيا إلى توخي الحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في جزيرة بالي.
وقالت البعثة، عبر حسابها في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تهيب بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في جزيرة بالي".
كما أكدت البعثة "على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".

