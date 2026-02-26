تكنولوجيا: وفقا للتقارير: تشكيلة حواسيب ماك بوك برو بشاشة أو إل إي دي ستتميز بشاشات تعمل باللمس مع عناصر واجهة مستخدم مجددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقا لمحلل معروف، سيتميز حاسوب ماك بوك برو القادم من أبل بواجهة مستخدم مجددة ستتكيف اعتمادا على ما إذا كان المستخدم يفضل الإدخال باللمس أو الماوس. كما ستشق ميزة دايناميك آيلاند طريقها إلى أجهزة ماك، إلى جانب تصميم أنحف وأنظمة على الشريحة بدقة 2 نانومتر.

إنه سر مكشوف أن أبل تستعد لتشكيلة حواسيب ماك بوك برو مجددة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المرجح أن يكون ذلك في حوالي شهر أكتوبر إذا التزمت الشركة بالتقاليد. وبفضل مجموعة كبيرة من المسربين، لدينا فكرة جيدة جدا عما يمكن توقعه من عائلة حواسيب ماك بوك برو من الجيل القادم من أبل.

في البداية، نعلم أن تشكيلة حواسيب ماك بوك برو ستشهد تحديثا رئيسيا في التصميم، وأنظمة على الشريحة أحدث من عصر إم 6، وشاشة أو إل إي دي. علاوة على ذلك، وفقا لتقرير حديث أعده مارك جورمان من بلومبرج، سيكون هذا أول دخول لشركة أبل على الإطلاق إلى منطقة الحواسيب المحمولة التي تعمل باللمس.

أول تشكيلة حواسيب ماك بوك برو تعمل باللمس على الإطلاق ستتميز بواجهات مستخدم فريدة

سيكون تنفيذ أبل فريدا جدا، وهو أمر متوقع من شركة مهووسة بتصميم البرامج، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ. وفقا لمارك، ستتميز حواسيب ماك بوك التي تعمل باللمس بواجهات مستخدم متخصصة، مما يسمح بظهور خيارات قائمة فريدة عندما يلمس المستخدم زرا معينا أو عنصرا على الشاشة. كما سيتعلم نظام التشغيل ماك أو إس سلوك المستخدم، ويقترح عناصر القائمة وفقا لذلك.

بالطبع، ستكون مدخلات اللمس النموذجية مثل التمرير والتكبير موجودة، لكن أجهزة ماك ستستمر إلى حد كبير في التحسين لتفاعلات التأشير والنقر أيضا، وبعبارة أخرى، لن يذهب الثنائي المألوف لوحة المفاتيح ولوحة التتبع إلى أي مكان في أي وقت قريب. وعلى عكس جهاز آيباد برو المتاح حاليا بسعر 1100 دولار على أمازون، لن يتم تسويق حواسيب ماك بوك برو كأجهزة تعتمد على اللمس أولا.

كما أُشيع سابقا، ستشق ميزة دايناميك آيلاند طريقها أيضا إلى أجهزة ماك بعد أربع سنوات من وصولها إلى هاتف آيفون، تماما كما وصل النتوء إلى أجهزة ماك بعد أربع سنوات من وصوله إلى هاتف آيفون. لن يكون هناك ميزة بصمة الوجه، ومع ذلك، سيتم وضع وحدة الكاميرا الواحدة فقط داخل دايناميك آيلاند.

حتى الآن، ليس لدينا أي تسريبات دقيقة توضح كيف ستبدو عائلة حواسيب ماك بوك برو المعاد تصميمها، ومدى النحافة التي تنوي أبل جعلها عليها بالضبط.

بالنظر إلى قفزات الكفاءة التي قدمتها شرائح أبل سيليكون في السنوات الأخيرة، يبدو من المرجح جدا أن الشركة ستتمكن أخيرا من إنتاج حاسوب ماك بوك برو أنيق دون مواجهة قيود حرارية وأداء شديدة.

