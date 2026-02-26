تكنولوجيا: رسميا: سامسونج تطلق بنك طاقة مغناطيسيا بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع مسند لسلسلة جالاكسي إس 26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد حزمة بطارية تشي 2 اللاسلكية المغناطيسية الجديدة أول بنك طاقة مغناطيسي من سامسونج. تم الإعلان عنها في حدث جالاكسي أنباكد، وهي توفر شحنا لاسلكيا يصل إلى 15 واط لسلسلتي جالاكسي إس 26 وإس 25 الجديدتين مع إضافة إضافات مريحة مثل مسند مدمج ومنفذ يو إس بي سي بقدرة 25 واط.

أضافت سامسونج بهدوء بنك طاقة لاسلكيا جديدا معتمدا بمعيار تشي 2 إلى تشكيلة جالاكسي إس 26 المعلن عنها مؤخرا. ظهر الملحق، الذي يسمى حزمة بطارية تشي 2 اللاسلكية المغناطيسية، لأول مرة في قاعدة بيانات اتحاد الطاقة اللاسلكية في يونيو الماضي، وأصبح الآن رسميا كجزء من ثلاثي سامسونج الجديد من الشواحن المغناطيسية التي تم الكشف عنها في حدث جالاكسي أنباكد.

على عكس الشاحن اللاسلكي المغناطيسي الذي يدعم معيار تشي 2 بقدرة 25 واط، يبلغ الحد الأقصى لبنك الطاقة 15 واط لاسلكيا، ولكنه يمكن أن يلتصق بظهر أجهزة إس 26 عند إقرانه بحافظة مغناطيسية، مما يتيح شحنا سلسا أثناء التنقل. وللحصول على شحن أسرع، يعزز منفذ يو إس بي سي إضافي سرعات الشحن إلى 25 واط. ومع ذلك، يتميز بنك الطاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يفسر التصميم النحيف، ويمكنه شحن جهازين في وقت واحد.

تقدم سامسونج حزمة بطارية تشي 2 اللاسلكية المغناطيسية باللون الرمادي فقط في الوقت الحالي. كما تتضمن مسندا مدمجا، مما يتيح لك دعم الهاتف في الوضع الأفقي لمشاهدة مقاطع الفيديو أو الوضع الرأسي لمكالمات الفيديو. يساعد تصميم القطع الخاص في الأعلى على استيعاب شريط الكاميرا الفريد في هواتف جالاكسي إس 26 وإس 25، لذلك سيظل مناسبا تماما، سواء كنت تستخدم هاتف جالاكسي إس 26 ألترا أو طراز إس 26 الأصغر.

تم إدراج حزمة بطارية سامسونج تشي 2 اللاسلكية المغناطيسية الآن على موقع سامسونج في المملكة المتحدة، ولكن تفاصيل الأسعار والتوافر ستأتي في وقت لاحق.

