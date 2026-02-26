تكنولوجيا: هاتف Nothing Phone (4a) يظهر باللون الوردي لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Nothing عن هاتفها الجديد Phone (4a) باللون الوردي لأول مرة، وذلك قبل الإطلاق الرسمي له ولنسخة Phone (4a) Pro المقرر في 5 مارس.

يمثل الهاتف الجديد الوردي أول جهاز من Nothing يأتي بهذا اللون، بعد أن عرضت الشركة سابقًا نسخة باللون الأبيض.

ويتميز الهاتف الوردي بنفس مواصفات النسخة البيضاء، مع اختلاف اللون فقط. وأظهرت الصور الرسمية الهاتفين جنبًا إلى جنب، كما نشرت Nothing فيديو يستعرض “أسرار التصميم” للهاتف ويظهر فيه الفريق المسؤول عن التصميم الصناعي، بما في ذلك نسخة الوردي.

يحمل الهاتف الجديد شريط Glyph Bar الذي حل محل واجهة Glyph السابقة، ويحتوي الشريط على ستة مربعات LED، كل مربع منها يضم تسعة مصابيح صغيرة قابلة للتحكم بشكل فردي. ويمكن برمجة شريط Glyph، وتؤكد Nothing أنه أكثر سطوعًا من الإصدارات السابقة.

واستنادًا إلى التسريبات السابقة، سيأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Snapdragon 7s Gen 4، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وتخزين يصل إلى 256 جيجابايت.

كما يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x، وكاميرا فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5400 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 50 واط.

