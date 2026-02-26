تكنولوجيا: إطلاق Luna Ring Gen 2 مع ميزة Luna Voice للتحكم الصوتي ونصائح الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Luna العام الماضي خاتمها الذكي Gen 2، والآن تقدّم ترقية كبيرة تجعل الخاتم أول جهاز يمكن التحدث إليه فعليًا.

باستخدام ميزة Luna Voice، يمكن للمستخدمين تسجيل أحداث يومهم صوتيًا، بما في ذلك ما تناولوه من طعام وشراب، المكملات الغذائية، التمارين الرياضية، وحتى المشاعر الذاتية، دون الحاجة لاستخدام الهاتف، ما يقلل احتمالية نسيان تسجيل البيانات المهمة.

يراقب Luna Ring Gen 2 مؤشرات صحية متعددة مثل معدل ضربات القلب وتباينه، بالإضافة إلى قياس تشبع الأكسجين SpO2 وتتبع النوم. كما يحتوي على حساس لدرجة حرارة الجلد لدعم تتبع الصحة الإنجابية للنساء.

يوفر الخاتم أيضًا تذكيرًا بالترطيب ونوافذ للكافيين تعتمد على ما تم تسجيله، لتجنب التذكير غير الضروري إذا تم شرب كمية كافية من الماء.

تتيح ميزة Luna Voice إنشاء خطط للتمارين والتغذية، واستخدام المدرب الذكي AI Coach أثناء التمارين، ومناقشة البيانات الصحية بعد التمرين. على أجهزة iOS، يجب الوصول إلى Luna Voice عبر Siri.

يتمتع الخاتم بعمر بطارية يصل من 4 إلى 7 أيام حسب الاستخدام، بينما تمدّد علبة الشحن هذا حتى 30 يومًا. ويحتاج الخاتم إلى 60–80 دقيقة للشحن داخل العلبة، وتحتاج العلبة نفسها لشحن البطارية بسعة 580 مللي أمبير لمدة ساعتين مرة واحدة في الشهر.

يتوافق Luna Ring Gen 2 مع أجهزة اندرويد وiOS دون الحاجة لاشتراك شهري.

صُمم الخاتم من التيتانيوم المطلي PVD ويأتي بأربعة ألوان، مع قالب داخلي غير معدني وغير مسبب للحساسية، ومقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا (5 ATM). يمكن شراؤه من متجر Luna الرسمي بسعر 330 دولار أو 300 جنيه إسترليني.

