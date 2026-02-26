تكنولوجيا: تفوق مرتقب لـ OnePlus 15T على Galaxy S26 Ultra مع دعم الشحن المغناطيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد OnePlus لإطلاق هاتف رائد مدمج جديد قريبًا، وبعد تأكيد الشركة ذلك، كشف المسرّب Digital Chat Station عن تفاصيل إضافية حول الجهاز المنتظر OnePlus 15T.

يعتمد الهاتف، وفقًا للتسريبات، على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، ما يجعله أقرب في الأداء إلى OnePlus 15 مقارنةً بإصدار OnePlus 15R الذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5. وبذلك، يُتوقع أن يقدّم مستوى أداء رائد رغم حجمه الأصغر.

يأتي OnePlus 15T بشاشة قياس 6.32 بوصة، ليكون أكثر إحكامًا من الإصدارات الأخرى في السلسلة. ومع ذلك، تشير المعلومات إلى أنه سيضم بطارية بسعة تتجاوز 7000 مللي أمبير، وهو رقم لافت ضمن فئة الهواتف المدمجة.

يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، كما يُشاع أنه سيوفّر شحنًا سلكيًا بقدرة 100 واط. وإضافةً إلى ذلك، يُقال إنه سيكون متوافقًا مع MagSafe من أبل، ما يعني احتواءه على مغناطيسات Qi2، وهو ما قد يمنحه أفضلية واضحة مقارنةً بسلسلة Galaxy S26 من سامسونج في ما يتعلق بتجربة الشحن المغناطيسي.

طوّرت OnePlus أيضًا ملحق تبريد مغناطيسي جديد بسُمك 1 سم تقريبًا، بهدف تقليل الاختناق الحراري أثناء الاستخدام المكثف، ما يعزز الأداء المستقر تحت الضغط.

