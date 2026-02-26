الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 26-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 26-02-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 26-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 26-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-26 12:29PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 2,100$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يحافظ على استقرار تلك الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا