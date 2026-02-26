تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 26-02-2026

يستعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 2,100$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يحافظ على استقرار تلك الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.