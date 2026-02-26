- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 26-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-26 12:29PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 2,100$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يحافظ على استقرار تلك الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.