البيتكوين يقفز 8% — ماذا وراء التعافي باتجاه 70 ألف دولار؟

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،مع نشاط نسبي لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،قبيل انطلاق المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف في وقت لاحق اليوم.



يدعم هذا الارتفاع أيضاً ضعف أداء الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية. وذلك رغم تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل. وتنتظر الأسواق ظهور المزيد من الأدلة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية على مدار هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى (5,205.91$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,165.55$) ، وسجلت أدنى مستوي عند ( 5,155.73$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.45% ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت في اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 5,249.88 دولاراً للأونصة.



المحادثات الأمريكية الإيرانية

من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي "ستيف ويتكوف" إلى جانب "جاريد كوشنر" صهر الرئيس ترامب، بوفد إيراني في جنيف في وقت لاحق اليوم، لعقد الجولة الثالثة من المحادثات المتعلقة بالملف النووي، في خطوة تعكس استمرار المساعي الدبلوماسية رغم تصاعد التوترات.



وكان ترامب قد ألمح خلال خطاب حالة الاتحاد مساء الثلاثاء إلى احتمال توجيه ضربة لإيران، مؤكدًا أنه لن يسمح ..على حد وصفه .. لـ«أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم» بامتلاك سلاح نووي، في إشارة تعكس تشدد موقفه حيال هذا الملف.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع بعدما أدى خطاب الاتحاد للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى الكونغرس إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، حيث لم يتضمن تطمينات كافية بشأن استقرار السياسة التجارية بعد حكم المحكمة العليا ببطلان الرسوم السابقة.



وصرح الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون جرير" يوم الأربعاء بأن معدلات الرسوم الجمركية على بعض الدول سترتفع إلى 15% أو أكثر مقارنة بنسبة الـ 10% التي فُرضت مؤخراً، دون أن يحدد شركاء تجاريين بعينهم أو يدلي بمزيد من التفاصيل.



الفائدة الأمريكية

•صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس ، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير إلى أن سوق العمل قد "استقرّ" بعد أدائه الضعيف في عام 2025.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 95% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل في مجموعة سويسكوت المصرفية: إن استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي في ظل تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، يُعدّان عاملًا محفزًا للذهب.



وأضاف دي كاسا: يبدو أن التهافت العالمي على الذهب لم ينتهِ بعد... بشكل عام، لا تزال المعنويات إيجابية مع عمليات شراء قوية من آسيا ومن البنوك المركزية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ارتفعت يوم الأربعاء بنحو 3.43 طن متري،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,097.62 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 26 أبريل 2022.



نظرة فنية

