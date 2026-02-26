الفنانة هدى عربي تدعم “الجقر” بعد السخرية التي تعرض لها مؤخراً: “شاطر وبطل وقادر يحقق مشاهدات عالية”

أعلنت المطربة السودانية, الشهيرة هدى عربي, دعمها لزميلها الفنان والممثل الشاب أحمد الجقر, عبر تدوينة نشرتها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت السلطانة: (المهم شاطر وبطل الزول دة وقادر يعمل حاجته رغم كل الجوطة البتحصل حوله كل سنة). وتابعت المطربة الشهيرة: (قادر يحقق مشاهدات عالية ومتابعة حقيقية, عن نفسي …..بدعم اي فكرة تخلي الدراما السودانية حاضرة ….. شكراً احمد الجقر). ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن دعم السلطانة, للجقر, جاء بعد السخرية التي ظل يتعرض لها الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسلسلاته التي يحرص على تقديمها في رمضان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

