سحبت ألمانيا حق الإقامة من 8232 أجنبيًا في عام 2025، بانخفاض عن 9277 حالة في العام السابق، وذلك وفقًا لرد حكومي على استجواب برلماني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية صباح اليوم.ويعدّ قرار الإبعاد إجراءً وقائيًا لأسباب أمنية، ويلزم الشخص المعني بمغادرة البلاد، ولا يمكن تنفيذ الترحيل فعليًا إلا بعد صدور قرار حكومي رسمي بالإبعاد. جريدة المدينة

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.