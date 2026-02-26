تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-02-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على عودة الارتفاع، وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وليرتكز بانخفاضه إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص عودة تعافيه.