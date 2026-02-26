- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-26 11:04AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على عودة الارتفاع، وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وليرتكز بانخفاضه إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص عودة تعافيه.