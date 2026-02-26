الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-02-2026

2026-02-26 11:04AM UTC

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على عودة الارتفاع، وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وليرتكز بانخفاضه إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص عودة تعافيه.

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

