سعر سهم Dominion Energy (D) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 26-02-2026

تراجع سعر سهم شركة Dominion Energy, Inc (D) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم بهذا الهبوط البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 62.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 67.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد