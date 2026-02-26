الفاشر بين القتل والانتهاكات.. ذوو الإعاقة ضحايا الدعم السريع

وثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتهاكات واسعة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفاشر شمال دارفور، على يد قوات الدعم السريع، في ما وصف بأنه «أكبر وأول توثيق من نوعه» لهذه الانتهاكات. الهجوم الذي نفذته القوات بعد حصار دام عامًا ونصف أظهر استهداف المدنيين ذوي الإعاقة بشكل مباشر، بما في ذلك القتل التعسفي، والإساءة الجسدية والنفسية، ونزع الأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع. تأتي هذه الانتهاكات ضمن حرب مستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالي 12 مليون شخص داخل وخارج السودان، ودمار واسع للبنية التحتية. ويصف مراقبون الهجوم على الفاشر بأنه يحمل سمات الإبادة الجماعية.

استهداف المدنيين

أظهرت التحقيقات أن مقاتلي الدعم السريع تعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم «مشتبه بهم» أو «عبء» يمكن التخلص منه. وأفادت شهادات ناجين بأن بعض مبتوري الأطراف أُعدموا بتهمة أنهم مقاتلون مصابون، بينما تعرض آخرون للضرب والسخرية والإساءة اللفظية. شهادات حية

روت ممرضة أن مقاتلين أعدموا شابًا مصابًا بمتلازمة داون كانت شقيقته تحمله على ظهرها، قبل تقييدها وإخفاء وجهها واقتيادها معهم. كما أُجبر فتى كفيف على النزول من ظهر والدته قبل إطلاق النار عليه مباشرة. وشهد آخرون مقتل أكثر من عشرة أشخاص ذوي إعاقات جسدية، بينما حُرم آخرون من أجهزة أساسية مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع، ما جعلهم عاجزين عن الهرب.

معاناة مخيمات النزوح

الأوضاع في مخيمات النازحين لا تزال مأساوية، إذ تُفتقر المرافق الأساسية إلى تجهيزات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المراحيض وأماكن الإيواء. هذا الواقع يزيد من هشاشة الفئات المستضعفة ويضعهم أمام مخاطر إضافية يوميًا.

عقوبات دولية

استجابة لهذه الفظائع، فرض مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عقوبات على أربعة من قادة قوات الدعم السريع، في خطوة تهدف إلى مساءلة المسؤولين عن الهجمات الوحشية في الفاشر.