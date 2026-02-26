تكنولوجيا: إطلاق شاشة TCL CSOT Super Pixel بتقنية جديدة تعد بجودة صورة أعلى واستهلاك طاقة أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف TCL CSOT خلال مشاركتها في نسخة 2026 من معرض MWC عن تقنياتها الجديدة في عالم الشاشات، حيث تستعرض هذا العام تقنية Super Pixel إلى جانب أحدث تطورات شاشات OLED المطبوعة بتقنية Inkjet.

تعتمد الفكرة الأساسية في شاشات Super Pixel على نهج مختلف مقارنةً بشاشات OLED الشائعة التي تستخدم أسلوب عرض البكسلات الفرعية Sub-Pixel Rendering.

فبدلاً من الاعتماد المكثف على البكسلات الفرعية المجاورة لإنتاج الألوان، تضيف TCL نسبة 1.8% فقط من البكسلات الفرعية الإضافية، لكنها في المقابل تحقق حدة أعلى وصورة أوضح.

وفي الشاشات التقليدية المعتمدة على SPR، تحتاج كل بكسل إلى الاستعانة ببكسلات فرعية من وحدات مجاورة لإظهار الألوان المطلوبة، نظرًا لعدم احتواء كل بكسل على قنوات الأحمر والأخضر والأزرق كاملة.

ونتيجة لذلك، يضطر متحكم الشاشة إلى إعادة معالجة صورة RGB الواردة لتلائم بنية اللوحة. أما مع تصميم Super Pixel المبسط، فينخفض العبء على متحكم الشاشة، ما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 25%.

علاوةً على ذلك، تدعم شاشات Super Pixel معدلات تحديث أعلى، إذ يمكن أن تتفوق بنسبة تصل إلى 40% مقارنةً بالشاشات التقليدية المتوفرة حاليًا.

ومن جهة أخرى، تعلن TCL CSOT بدء إنشاء خط إنتاج من الجيل 8.6 لشاشات OLED المطبوعة بتقنية Inkjet، والذي يُتوقع أن يكون الأول من نوعه عالميًا عند اكتماله.

وتؤكد الشركة أن الاعتماد على الطباعة في تصنيع الشاشات يوفر عدة مزايا، أبرزها سهولة التكيف مع أحجام لوحات مختلفة، إضافةً إلى بساطة عملية التصنيع مقارنة بالإجراءات المعتمدة على التفريغ الهوائي في إنتاج OLED التقليدي.

كما تتيح هذه التقنية زيادة مساحة الانبعاث الضوئي بنسبة تتراوح بين 50% و60%، ما يعزز الكفاءة ويخفض استهلاك الطاقة. كذلك تُمكن الطابعات من إنتاج لوحات Real Stripe RGB، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الصورة ودقة الألوان.

المصدر