تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 26-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-26 12:17PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) حركة اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، يحاول من خلالها جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول أيضاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ونجح السعر في خلال ذلك تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنح السعر مساحة أوسع لاستهداف مقاومات جديدة على المدى القريب، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يحافظ على إيجابية السعر.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.1530$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.1825$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد