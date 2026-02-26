تكنولوجيا: آيفون فولد: مصدر يزعم وجود تجعد بحجم 0.15 ملم، وتسعير متحفظ لأول هاتف قابل للطي من أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صرح مسرب متمرس بتفاصيل ملموسة حول مدى وضوح تجعد هاتف آيفون فولد القادم. علاوة على ذلك، أكد المصدر أيضا أن المنتج من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

من المتوقع على نطاق واسع أن يصل أول هاتف قابل للطي من أبل، والذي من المرجح أن يُسمى آيفون فولد، في وقت ما في وقت لاحق من هذا العام. سيتم إطلاق هاتف آيفون 18 برو جنبا إلى جنب معه أيضا، على الرغم من أنه من غير المتوقع إطلاق الإصدار العادي من آيفون 18 حتى أوائل العام المقبل.

منحتنا مجموعة كبيرة من التسريبات فكرة جيدة عما يمكن توقعه من هاتف آيفون فولد القابل للطي، فشاشة خارجية مقاس 5.5 بوصة وشاشة داخلية خالية من التجعد مقاس 7.8 بوصة، والنظام على الشريحة إيه 18 برو، وهيكل بسمك 4.5 ملم هي من بين الأشياء التي نحن متأكدون منها إلى حد ما.

هاتف آيفون القابل للطي: تجعد بالكاد يُلاحظ، بفضل شاشات سامسونج

تعد الشاشة الخالية من التجعد بالتأكيد الجانب الأكثر إثارة للاهتمام، ومن المرجح أن يتم تسويقها كواحدة من نقاط البيع الرئيسية للمنتج. ويُذكر أن أبل انتظرت وقتا طويلا جدا حتى تتقدم تقنيات الشاشات بما يكفي لكي تصبح الشاشة الخالية من التجعد قابلة للتحقيق.

ألقى تسريب حديث شاركه فيكسد فوكس ديجيتال عبر موقع ويبو الضوء على بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بشاشة هاتف آيفون فولد الخالية من التجعد المذكورة أعلاه. ووفقا له، تم تأكيد إطلاق المنتج بالفعل هذا العام، حيث تم بالفعل تقديم طلبات الإنتاج.

يُقال إن التجعد، على وجه التحديد، يقل عن 0.15 ملم، وتم تحديد زاوية الطي عند حوالي 2.5 درجة. وفي حين أنه ليس منعدما تماما، فمن الواضح أن التجعد بالكاد سيكون ملحوظا، حتى عند اللمس. وللتوضيح، يتراوح سمك شعرة الإنسان من 0.017 إلى 0.18 ملم.

ذكر فيكسد فوكس ديجيتال أيضا أن سعر هاتف آيفون فولد “متحفظ”، وقوة المنتج “جيدة”، لكنه لم يشارك أي قياسات أو نقاط بيانات دقيقة. وبالنظر إلى أن سعر هاتف زي فولد 7 يبلغ حاليا أقل بقليل من 2000 دولار والمتاح حاليا بسعر 1810 دولارات على أمازون، يمكننا بسهولة توقع أن يكون هاتف آيفون فولد بنفس التكلفة على الأقل.

