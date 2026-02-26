شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتراجع قليلاً لكنه يتجه لتحقيق سابع مكاسب شهرية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس على نحو طفيف من مكاسب الأمس المدعومة بأساسيات العرض والطلب، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف من الرسوم الجمركية وضعف الدولار الأمريكي، ويتجه النحاس لتسجيل سابع مكسب شهري على التوالي في أطول موجة صعود منذ 15 عامًا

وسجلت الأسعار مستوى قياسيًا في 29 يناير كانون الثاني الماضي، ورغم تراجعها قليلًا بعد ذلك، إلا أن عدة عوامل أعادت حالة التقلب والقلق إلى السوق.

ومن بين هذه العوامل، كان التباطؤ الموسمي في تداول المعادن الأساسية خلال عطلة رأس السنة القمرية في الصين، حيث تتوقف الأنشطة التصنيعية والبنائية لفترة ممتدة، ما يؤدي إلى شبه ركود في الطلب على السلع الأساسية خلال تلك الفترة.

وبما أن الصين تعد أكبر مستهلك للنحاس عالميًا، فإن هذا التباطؤ في القطاعات الصناعية الرئيسية هناك مارس ضغطًا هبوطيًا على أسعار المعدن الأحمر خلال الأسابيع الماضية.

قرار المحكمة العليا الأمريكية وتغيرات الرسوم الجمركية

ومع نهاية الأسبوع الماضي، جاء قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في عام 2025.

ورغم أن القرار لم يؤثر على الرسوم الجمركية المرتفعة البالغة 50% على واردات النحاس الخام إلى الولايات المتحدة، فإنه أثّر على رسوم السلع الأخرى القادمة من دول مثل الصين والهند.

وبالنسبة للصين، من المتوقع أن تنخفض الرسوم الجمركية من 32% إلى 24%، ما قد يعزز الطلب الصناعي. لكن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على الأسواق العالمية.

وبعد قرار المحكمة، أعلن ترامب إعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% باستخدام آليات مختلفة، ثم رفعها إلى 15%، مع إمكانية تطبيقها لمدة 150 يومًا قبل عرضها على الكونغرس الأمريكي للتمديد. وقد يواجه هذا القرار معارضة سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

تأثيرات السوق والعرض والطلب

أدى هذا الغموض إلى زيادة المضاربات حول احتمال تمديد الرسوم على النحاس، ما قد يسرّع فرض الرسوم على المنتجات المكررة من المعدن.

وكانت الإدارة الأمريكية قد ذكرت عند فرض الرسوم الأولى على النحاس في أغسطس 2025 أن الرسوم على المنتجات المكررة لن تُطبق قبل عامي 2027 و2028.

تحركات الأسعار

جاءت الزيادة الأخيرة في الأسعار نتيجة مزيج من إعادة التخزين في الصين ومخاوف الرسوم الجمركية وضعف الدولار الأمريكي، حيث ارتفع السعر بنسبة 2.8% يوم الثلاثاء إلى 13,228 دولارًا للطن المتري في بورصة لندن للمعادن، وعاد فوق مستوى 6 دولارات للرطل في التداولات الأمريكية.

كما ارتفع السعر في سوق سوق شنغهاي للمعادن، حيث زاد سعر النحاس الكاثودي القياسي بمقدار 119.77 دولارًا للطن المتري إلى 13,104.73 دولارًا يوم الأربعاء.

أما اليوم، فقد تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو أيار في الفترة الأمريكية بحلول الساعة 15:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 6.01 دولار للرطل.