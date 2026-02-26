شاهد بالفيديو.. عبد المنعم الربيع: (عبد الرحيم دقلو منح موسى هلال سيارة محملة بالأموال والدولارات وفتح له الطريق للخروج من مستريحة)

زعم ناشط الدعم السريع, عبد المنعم الربيع, في بث مباشر عبر إحدى منصاته بأن زعيم قبيلة المحاميد, الشيخ موسى هلال, قد حصل على أموال من قائد ثاني قوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الربيع, كان قد خرج في مقطع فيديو تحدث من خلاله عن أحداث منطقة “مستريحة”, التي اقتحمتها مليشيا الدعم السريع, وأرتكبت فيها انتهاكات في حق المدنيين.

وقالت ناشط المليشيا, أن عبد الرحيم دقلو, قام بتسليم زعيم المحاميد, سيارة محملة بالأموال والدولارات كتعويضات له وفقاً لمصدر رفيع نقل له المعلومات, وأن الدعم السريع فتح له ممر للخروج عقب الهجوم الأخير.

وذكر الربيع, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن هجوم الدعم السريع, على جاء نتيجة لتصريحات موسى هلال الأخيرة التي دعم فيها الجيش, مؤكداً أن المنطقة الان خالية من الدعم السريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)