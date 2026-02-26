تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-02-2026

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) حركة متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد صعوداً، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.