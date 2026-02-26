شكرا لقرائتكم خبر أمير القصيم: مهرجان الكليجا حول التراث إلى قوة اقتصادية وسياحية مستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، بالتقرير الختامي الذي قدمته غرفة القصيم بشأن مهرجان الكليجا في نسخته السابعة عشرة، مثمّناً ما تضمنه من نتائج عكست حجم النجاح الذي حققته الفعالية، ومستوى تنظيم الغرفة للمهرجان، الذي أسهم في تعزيز مكانة المنطقة كوجهة وطنية رائدة في الفعاليات السياحية والتراثية والغذائية.

وأكد، أن ما تحقق من منجزات خلال المهرجان يجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الفعاليات والمهرجانات الوطنية، مشيراً إلى أن “مهرجان الكليجا” أصبح نموذجاً وطنياً ناجحاً لكيفية تحويل الموروث الشعبي إلى قوة اقتصادية وسياحية واجتماعية مستدامة، تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز الحراك الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتمكين الأسر المنتجة ورواد الأعمال.

وأبدى أمير القصيم فخره واعتزازه بالأثر الذي وصل إليه المهرجان، بعد أن أصبح علامة بارزة على خارطة الفعاليات في المملكة، ومقصداً للزوار من مختلف مناطقها، إلى جانب استقطابه للسياح من دول خليجية وعربية وأجنبية، بما يعكس الثقة في كفاءة الأداء وحسن التخطيط، والقدرة على تحويل الفكرة إلى واقع ملموس يلامس تطلعات المجتمع.

من جانبه، رفع أمين عام غرفة القصيم، الأستاذ محمد الحنايا، شكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، مؤكداً أن الدعم غير المحدود الذي تحظى به الغرفة ومبادراتها من قبل سموه يُعد الركيزة الأساسية لكل ما تحقق من نجاحات.

وأوضح الحنايا أنه كان قريباً من مراحل الإعداد والتنفيذ، موجهاً وداعماً ومحفزاً، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى التنظيم وتحقيق مستهدفات المهرجان على الصعيدين الاقتصادي والسياحي والاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الثقة تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل بروح الفريق، وتقديم فعاليات نوعية تعكس مكانة منطقة القصيم وتواكب تطلعات قيادتها وأبنائها.

مضيفًا، أن التقرير بيّن أن متوسط عدد زوار المهرجان بلغ نحو 30 ألف زائر يومي من داخل المملكة، إضافة إلى 10 آلاف زائر من خارجها، ما يعكس اتساع دائرة الاهتمام بالمهرجان وتنامي حضوره إقليمياً، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 250 أسرة منتجة، من بينها 56 أسرة قامت بإعداد الكليجا مباشرة أمام الزوار، الأمر الذي أضفى بعداً تفاعلياً على الفعالية وعزز تجربة الحضور.

كما أكد الحنايا، حرص الغرفة على تطوير النسخة المقبلة من المهرجان، بما يعزز مكتسباته ويرتقي بمستوى برامجه وفعالياته، وأن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية تتواكب مع تدشين أمير القصيم للمسمى الجديد "مهرجان الكليجا الدولي في بريدة" وهو ما يعكس الثقة بما وصل إليه المهرجان من حضور وتأثير، وأن تطوير المهرجان سيكون خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاقه إقليمياً ودولياً، واستقطاب مزيد من الزوار والمشاركين، بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة والمملكة على خارطة الفعاليات السياحية والتراثية.