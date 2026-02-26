مفوضية العون الإنساني بسنار تبحث احتياجات العائدين من دولة جنوب السودان

عقدت مفوضية العون الإنساني بولاية سنار الاربعاء اجتماعها الدوري مع القطاعات، بحضور منسق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

وأوضح مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي أن الهدف من الاجتماع هو عمل مسح شامل لاحتياجات العائدين من دولة جنوب السودان والنازحين من إقليم النيل الأزرق، مشيداً بجهود المنظمات الدولية والوطنية العاملة بولاية سنار، وأهمية القطاعات، وثمّن الجهود الكبيرة لمفوضية العون الإنساني لرعايتها واهتمامها ودعمها لبرامج المفوضية، لافتاً إلى أن الاجتماع كان بحضور كل قطاعات الصحة والتغذية، وقطاع الزراعة والمياه، وقطاع الإسكان والإيواء، وقطاع التعليم، وقطاع الحماية.

من جهته أكد منسق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حافظ عبدالله أن تدخلاتهم لن تتوقف تجاه المتأثرين بالحرب، مشيداً بمفوضية العون الإنساني بالولاية واهتمامها الكبير بعمل المسوحات للعائدين والنازحين، وعقد الاجتماعات الدورية للقطاعات، مؤكداً أن محور مياه الشرب في محلية الدالي والمزموم تصدّر اجتماع القطاعات لأهميته حسب موجهات المفوضية، وسيجد كل الاهتمام.