هل الزعيم مريض بالزهايمر؟

استضافت الإعلامية أميرة عبيد فى أولى حلقاتها في الموسم الرمضاني من برنامج ” هي وهما ” الفنان أحمد سلامة .

فتح الفنان أحمد سلامة ، قلبه للحديث عن علاقته بالزعيم عادل إمام، كاشفًا عن كواليس إنسانية وفنية جمعتهما منذ فيلم “المولد” وحتى اليوم.

ووصف أحمد سلامة الزعيم ، بأنه شخص يمتلك قدرًا كبيرًا من الجدعنة، قائلًا : إنه يتمتع بـ جدعنة ولاد البلد وذكاء فطري لافت، مؤكدًا أن عادل إمام بعيدًا عن التمثيل إنسان رائع بكل المقاييس.

واسترجع سلامة كواليس تصوير فيلم المولد، موضحًا أنهم كانوا يصورون في قبرص، واستقلوا مركبًا في عرض البحر لمسافة تُقدّر بنحو كيلومترين، وسط أجواء شديدة البرودة وصلت إلى ست درجات تحت الصفر.

وأضاف أنهم كانوا يجلسون في غرف خشبية داخل المركب، وكان هناك إصرار من فريق العمل على تصوير مشهد إلقائه في المياه، بينما حاول البعض إقناعه بالموافقة، بل وذهبوا إلى الزعيم لإقناعه بالتدخل.

لكن المفاجأة أن عادل إمام قال لهم ” لو هو وافق أنا هرفض”، في موقف يعكس دعمه وحرصه عليه.

وأشار إلى أنه في النهاية تم إلقاء مجسم بديل في المياه بدلًا منه، ومع صوت ارتطام المياه انتقلت الكاميرا مباشرة إلى عادل إمام، لينتهي المشهد دون تعريضه للخطر.

وأكد أحمد سلامة أن العلاقة بينه وبين الزعيم جميلة جدًا منذ «المولد» وحتى الآن، قائلًا “أنا بحبه جدًا وهو بيحبني جدًا”

وشدد على أنه لا يوجد أحد استطاع أن يحل محل عادل إمام في السينما أو الدراما، مضيفًا ” مفيش حد حل محل الزعيم.. ومفتقدينه في السينما والدراما”

ووجه سلامة رسالة مؤثرة إلى عادل إمام قال فيها “ واحشني جدًا.. وواحشني أتفرج على الأستاذ عادل إمام”

وفيما يخص الشائعات المتداولة حول إصابة الزعيم بمرض الزهايمر، أوضح أحمد سلامة بشكل قاطع ” معنديش معلومة عن إصابة الزعيم بالزهايمر”، نافيًا امتلاكه أي معلومات تؤكد تلك الأنباء.

