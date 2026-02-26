شكرا لقرائتكم خبر دي إم جي إيفنتس و Messe München يٌعلنان إطلاق معرض transport logistic Middle East 2026 في المملكة العربية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كل من دي إم جي إيفنتس dmg events بالتعاون مع Messe München إطلاق العلامة التجارية العالمية transport logistic Middle East في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى. وتقام النسخة الافتتاحية لمعرض transport logistic Middle East، في موقع مشترك مع air cargo Middle East وproject cargo Middle East، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

يُمثل الحدث، الذي تنظمه دي إم جي إيفنتس بترخيص من Messe München، إطلاق معرض دولي راسخ في قطاع الخدمات اللوجستية في إحدى أسرع مناطق التجارة نمواً في العالم، من خلال ربط الخبرات الدولية بالبنية التحتية الطموحة في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، والتطور الصناعي، وشبكة الخدمات اللوجستية المتوسعة. ويوفّر هذا الإطلاق مساحة استراتيجية لصنّاع القرار في منظومة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للالتقاء والتعاون وخلق فرص أعمال ملموسة.

الاعتماد على سجل دولي راسخ

تأسس معرض transport logistic في ميونيخ، ونما ليصبح الحدث الدولي الرائد لقطاع الخدمات اللوجستية والتنقل وتقنية المعلومات وإدارة سلاسل الإمداد. ويُعرف الحدث الرئيسي للمعرض في ميونيخ عالمياً بمستوى التواصل الرفيع، وشمولية تغطيته للسوق، وكثافة حضور صنّاع القرار. وعلى مدى عقود، توسعت العلامة التجارية عالمياً مع الحفاظ على جذورها الاستراتيجية في ميونيخ، مقدمة نموذجاً مثبتاً للنجاح في النسخ الدولية، بما في ذلك إطلاقه في الشرق الأوسط.

قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية

تعمل المملكة العربية السعودية بوتيرة متسارعة على ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي، مدعومة باستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية، ونمو التجارة الإلكترونية، والتوسع الصناعي. ويمنحها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ميزة تنافسية تسهم في تسريع نمو القطاع. ومع تسارع وتيرة الإصلاحات التنظيمية، وتحديث البنية التحتية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، فإن استضافة الحدث في المملكة تأتي في توقيت مناسب وخياراً استراتيجياً.

تُقدَّر قيمة سوق الخدمات اللوجستية في المملكة بـ 136.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 198.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.5% (المصدر: Saudi Logistics – Euro Group Consulting). كما يُتوقع أن ينمو قطاع الشحن والخدمات اللوجستية وحده من 28.68 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 37.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.69% (المصدر: Mordor Intelligence). ويرتكز هذا النمو على الإصلاحات التنظيمية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتوسعات الكبرى في الموانئ، وممرات السكك الحديدية، والمدن الصناعية، وزيادة اعتماد حلول الخدمات اللوجستية الرقمية.

تجمع شامل لقطاعات الخدمات اللوجستية

سيغطي الحدث كآفة قطاعات الخدمات اللوجستية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وشحن البضائع، والشحن الجوي، وشحن المشاريع، والخدمات اللوجستية البحرية والموانئ، والنقل بالسكك الحديدية و متعدد الوسائط، وتقنية المعلومات اللوجستية والحلول الرقمية، والبنية التحتية والمشاريع الصناعية.

وبهذه المناسبة، قال ستيفان رومل، الرئيس التنفيذي لشركة Messe München: "من خلال transport logistic Middle East وair cargo Middle East، نقوم بتوسيع منصتنا العالمية الراسخة إلى منطقة ذات أهمية استراتيجية متنامية للتجارة العالمية. وبعد الإطلاقات الناجحة لكل من IFAT و bauma، يمثل هذا الحدث ثالث فعالياتنا الكبرى في المنطقة. وبالتعاون مع دي إم جي إيفنتس dmg events كشريك قوي وذو خبرة في السوق، نجمع بين قوة العلامة التجارية الدولية والخبرة الإقليمية العميقة لإنشاء منصة رفيعة المستوى لصنّاع القرار وتحقيق نمو مستدام للأعمال لكل من العارضين والزوار."

كما علّق مات دينتون Matt Denton، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس dmg events بالقول: "يدخل قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية مرحلة نمو حاسمة، مدفوعة بتوسع البنية التحتية، والتطور الصناعي، وأولويات القطاع. وبصفتنا أحد أكثر منظمي المعارض رسوخاً في المملكة، مع سجل قوي في تقديم فعاليات تجارية واسعة النطاق وعالية التأثير، نفخر بإطلاق transport logistic Middle East في المنطقة بالتعاون مع Messe München. ويستند هذا الإطلاق إلى نجاح Saudi Warehousing & Logistics Expo، ويعزز التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة. ومن خلال الجمع بين العلامة التجارية العالمية لشركة Messe München وانتشارها الدولي، ومعرفتنا المحلية العميقة، وعلاقاتنا، وخبرتنا التشغيلية في المملكة العربية السعودية، نعمل على إنشاء مساحة تعاونية قوية على مستوى القطاع، تربط الموردين العالميين بالمشترين الإقليميين وتمكّن من تحقيق نمو أعمال ملموس لكل من العارضين والزوار."

ستستقطب الفعاليات صناع القرار والتنفيذيين من مختلف حلقات سلسلة القيمة اللوجستية، بما في ذلك شركات شحن البضائع، وشركات الطيران، ومشغلي الموانئ والمحطات، ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، والجهات الحكومية، ومشغلي المناطق الحرة.