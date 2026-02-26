تكنولوجيا: شاومي تطلق حاسوباً لوحياً مدمجاً جديداً للألعاب عالمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي الآن في بيع حاسوب لوحي جديد يركز على الألعاب. يجمع الإصدار الجديد، وهو خيار مدمج بشكل خاص، بين شاشة بدقة 2.5 كيه ومعدل تحديث 144 هرتز مع بطارية كبيرة وذاكرة سريعة. تقدم شاومي لونين عند الإطلاق وتبيع أيضاً حاسوب بلاك شارك للألعاب اللوحي عالمياً.

بدأت شاومي أخيراً في بيع أحدث حواسيبها اللوحية التي تركز على الألعاب عالمياً. بعد التشويق له منذ أكثر من شهرين، تمت إضافة الحاسوب اللوحي بهدوء إلى موقع بلاك شارك في بداية شهر فبراير. وبينما أكدت القائمة مواصفات الأجهزة، إلا أنها لم تشر إلى متى وأين وبكم سيتوفر حاسوب بلاك شارك للألعاب اللوحي.

وبدون سابق إنذار، تقدم شاومي الآن حاسوبها اللوحي الجديد من خلال علي إكسبريس في متجر بلاك شارك الرسمي الخاص بها. وللتذكير، يستفيد الحاسوب اللوحي من نفس مجموعة شرائح سنابدراجون 8 إس من الجيل الثالث الموجودة في حواسيب لوحية أخرى مثل شاومي باد 7 برو والمتاح حالياً بسعر 474.50 دولاراً على أمازون. ومع ذلك، فإن حاسوب بلاك شارك للألعاب اللوحي أقرب في الحجم إلى شاومي باد ميني بفضل شاشته مقاس 8.8 بوصة التي تعرض بدقة 2560 × 1600 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

بالإضافة إلى ذلك، تزود شاومي حاسوب بلاك شارك للألعاب اللوحي بذاكرة وصول عشوائي من نوع إل بي دي دي آر 5 إكس، ومساحة تخزين فلاش من نوع يو إف إس 4.0، وبطارية تبلغ سعتها 7300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 20 واط. تتضمن شاومي أيضاً محول طاقة مطابقاً في العلبة، بالإضافة إلى حافظة واقية وكابل شحن وأداة إخراج للوصول إلى فتحة بطاقة مايكرو إس دي الخاصة به.

حالياً، يُشحن الحاسوب اللوحي إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. يأتي حاسوب بلاك شارك للألعاب اللوحي بخيارين من الألوان الأسود والفضي، وكلاهما بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت. تسعر شاومي الحاسوب اللوحي بمبلغ 670.97 دولاراً، بما في ذلك رسوم الاستيراد والضرائب الأخرى. وفي الوقت نفسه، يمكن الحصول على نفس وحدات الاحتفاظ بالمخزون في المملكة المتحدة مقابل 558.59 جنيهاً إسترلينياً و 635.69 يورو في منطقة اليورو.

