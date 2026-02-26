شكرا لقرائتكم خبر المياه الوطنية تؤكد جاهزية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة المياه الوطنية -المشغل الرسمي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم- اكتمال استعدادات المشروع لشهر رمضان, إذ جهّز مخزونًا إستراتيجيًا يتجاوز (2.2) مليون عبوة من مياه زمزم، لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت أن الطاقة الإنتاجية اليومية للمشروع تصل إلى (200) ألف عبوة (5) لترات لمواكبة الطلب المتزايد على المياه المباركة في شهر رمضان سنويًا، مع استمرار التوزيع من مقره الرئيس وعبر أكثر من (750) منفذ بيع موزعة في مختلف مناطق المملكة, ويتوفر للراغبين شراء عبوات صغيرة بحجم (330) مل عبر تطبيق "نسك".

وفي إطار خدمة الحرمين الشريفين، أكدت الشركة استمرار ضخ مياه زمزم للمسجد الحرام على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتزويد المسجد النبوي الشريف بالمياه المباركة بطرق آمنة وصحية، وبكميات تتجاوز (50) مليون لتر يوميًا.

وأشارت إلى أن عمليات الإنتاج في مشروع زمزم تتم وفق أحدث التقنيات وبمراحل آلية بالكامل تبدأ من البئر وصولًا إلى التعبئة، دون أي تدخل بشري, وتعمل المختبرات المتطورة على إجراء أكثر من (400) فحص مخبري يوميًا لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة للمياه المباركة المقدمة لزوار الحرمين الشريفين.