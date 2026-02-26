الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 26-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-26 12:13PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم تشيفرون CHEVRON CORPORATION (CVX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف مكاسبه القوية على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 179.00$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 192.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

