فرار جماعي وتفكيك خلايا داعش في سوريا

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، إن فتح المخيم بصورة عشوائية أدى إلى فرار مجموعة كبيرة من السجناء، مضيفًا أن بعض عناصر الحراسة أخلوا مواقعهم مع أسلحتهم، كما أزيلت حواجز داخلية، ما أدى إلى حالة من الفوضى داخل المخيم.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على عنصر من تنظيم الدولة في محافظة دير الزور، متورط بقتل أحد عناصر وزارة الدفاع، وذكرت الوزارة أن العملية الأمنية في مدينة الميادين نفذت بعد رصد ومتابعة مكثفة، وأسفرت عن إلقاء القبض على المدعو محمود عيد العلي، أحد عناصر خلايا التنظيم، الذي أقر خلال التحقيقات الأولية بانتمائه للتنظيم وضلوعه في ارتكاب الجريمة التي أدت إلى استشهاد العسكري.
وزير الداخلية، أنس خطاب، شدد على استمرار مداهمة أوكار التنظيم، بالتزامن مع تفكيك خلية أخرى في محافظة الرقة متورطة في استهداف أحد حواجز قوى الأمن الداخلي غربي المدينة، وأوضح المصدر الأمني أن الهجوم الأخير أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين.
