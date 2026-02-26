ترامب يشن هجوما على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب وروبرت دي نيرو (فيديو)

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب بعد ساعات من صراخهما بوجهه بأنه “كاذب وقاتل” خلال حديثه عن ملف الهجرة في خطاب حالة الاتحاد.

وقال ترامب في تدوينة على منصة “تروث سوشيال” مساء الأربعاء: “عند مشاهدة إلهان عمر متواضعة الذكاء، ورشيدة طليب، وهما تصرخان بشكل هستيري خارج عن السيطرة الليلة الماضية خلال خطاب حالة الاتحاد الأنيق للغاية وهو حدث مهم وجميل للغاية، كان لديهما عيون جاحظة ومحمرّة كعيون مجانين، مختلين عقليا”.

وأضاف ترامب أنهما مرضى وينبغي بصراحة إيداعهما في مؤسسات علاجية.

وتابع قائلا: “عندما يتصرف أشخاص بهذه الطريقة ومع علمنا أنهم سياسيون فاسدون ومنحرفون، وسيئون جدا لبلدنا، فيجب أن نعيدهم إلى الأماكن التي جاؤوا منها وبأسرع وقت ممكن”.

وأردف الرئيس الأمريكي بالقول: “لا يمكنهم سوى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يستطيعون فعل أي شيء لخدمتها”.

وأفاد بأنه ينبغي أن يستقلا قاربا مع روبرت دي نيرو “المختل بسبب ترامب”، مشيرا إلى أنه “شخص مريض ومشوش ومعدل وذو ذكاء منخفض للغاية، ولا يملك أي فكرة عما يفعله أو يقوله وبعض ما يقوله يعد إجراميا بشكل خطير.

ويقول ترامب أنه عندما شاهده ينهار باكيا الليلة الماضية، كما يفعل الأطفال، أدركت أنه قد يكون أكثر مرضا حتى من “المجنونة” روزي أودونيل التي توجد الآن في أيرلندا وتحاول معرفة كيفية العودة إلى الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الفارق الوحيد بين دي نيرو وروزي، هو أنها ربما أذكى منه قليلا، وهذا لا يعني الكثير.

وأفاد الرئيس الأمريكي في تدوينته بأن “الخبر السار هو أن أمريكا الآن أكبر وأفضل وأكثر ثراء وأقوى من أي وقت مضى، وهذا يدفعهم إلى الجنون تماما”.

وفجر الأربعاء، قاطعت النائبتان الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، وصرختا في وجهه “أنت كاذب وقاتل”، خلال حديثه عن ملف الهجرة.​

وفي مشاهد التقطتها عدسات الكاميرات في البث المباشر، صرخت النائبتان “liar” (كاذب)، “you’re a liar” (أنت قاتل)، و”you have killed Americans” (لقد قتلت أمريكيين)، وسط حالة من التوتر في الكونغرس.

وجاءت المقاطعة أثناء حديث ترامب عن “حماية الأمريكيين لا المهاجرين غير النظاميين”، حيث دعا ترامب النواب للوقوف تأييدا لتمويل وزارة الأمن الداخلي، فبقي الديمقراطيون جالسين، فرد ترامب قائلا: “يجب أن تخجلوا”.

وكانت عمر تشير إلى حملة إنفاذ الهجرة الفيدرالية في مينيسوتا التي انتهت 12 فبراير، والتي نشر فيها 3000 ضابط وأسفرت عن مقتل مواطنين أمريكيين اثنين هما رينيه غود وأليكس بريتي، مما أثار احتجاجات واسعة.

وبخصوص الممثل الأمريكي الشهير الذي ذكره ترامب في تدوينته، فقد انهار روبرت دي نيرو باكيا خلال مقابلة مع نيكول والاس من قناة MS NOW حول “تدمير” دونالد ترامب للولايات المتحدة.

وحدثت تلك اللحظة قرب نهاية الجلسة التي استمرت حوالي 45 دقيقة، في بودكاست والاس “أفضل الناس”.

وسأل والاس: “أنت دائما تسعى لرفع مستوى كل من حولك. لماذا؟، وأجاب الممثل بصوت مثقل بالعاطفة: “عليك أن ترفع من معنويات الناس”.

وعند هذه النقطة بدأ دي نيرو في كبح دموعه ولكن دون جدوى، حيث قال وهو يبكي وقد غلبته مشاعره: “عليك أن تجمعهم معا.. لا يمكنك أن تفرق بين الناس. لا يمكنك الفوز بهذه الطريقة.”

وثم وصف نجم فيلم “الثور الهائج” الوضع الحالي للبلاد بأنه “وضع لا يمكن الفوز فيه”.

وقال: “انظروا ماذا لدينا، يدمر يحاول تدمير هذا البلد وربما لا يفهم حتى السبب”.

وصرح دي نيرو، البالغ من العمر 82 عاماً: “لقد حان الوقت يجب أن ننهض ونتخلص من هذا الرجل.. عندما نتحدث عن رهانات الانتخابات، فالأمر واضح وجلي، والأدلة ماثلة أمام أعيننا”.

وأفاد بأنه يدرك تماما حجم التحدي الذي يواجهونه، مردفا بالقول: “لا أرى كيف يمكننا تجاهله.. لا يوجد حل سهل لهذه المشكلة.. الأمر يتطلب عزيمة وإصرارا على المضي قدمًا.. إذا لم تتقدم فقد انتهى الأمر.. أريد استعادة بلدي”.

واختتم والاس المقابلة بسؤال دي نيرو عما إذا كان يعتقد أن هذه هي “اللحظة” التي تتحرك فيها الولايات المتحدة نحو شيء “أفضل”، حيث أجاب دي نيرو: “لا أعرف.. كل ما أعرفه هو أن على الناس أن يقاوموا، يقاوموا، يقاوموا.. لا توجد طريقة سهلة.. لن يكون الأمر سهلا”.

