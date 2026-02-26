اليمن معركة مصيرية ومسار لإعادة الدولة

شهد اليمن، خلال الساعات الماضية، تحولات حاسمة على المستويات العسكرية والسياسية والإدارية، وسط تصعيد المواجهات مع جماعة الحوثي، وجهود لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة الوطنية، مع إبراز الدور الإقليمي للمملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار وحماية المدنيين. المشهد الراهن يعكس مرحلة دقيقة تتطلب التوازن بين الردع العسكري، واستدامة جهود السلام، وإعادة هيكلة النظام السياسي بما يضمن العدالة ويمنع احتكار السلطة والسلاح.

الصراع العسكري

أكد اللواء الركن هيكل حنتف، قائد المنطقة العسكرية السادسة، أن الجيش يخوض اليوم معركة مصيرية مع الحوثيين، تتطلب أعلى درجات اليقظة وتلاحم القيادة مع الجنود. وشدد على أن النصر لا يعتمد على العتاد فقط، بل على الانضباط العالي والإيمان بعدالة القضية، مؤكدًا كفاءة القادة في إدارة المعركة ميدانيًا. وأشار العميد أحمد الأشول إلى أهمية الجانب الإيماني في رفع الروح القتالية وترسيخ المبادئ الوطنية لدى الأفراد، باعتباره عاملًا محوريًا في تحقيق الانتصار.

إعادة البناء السياسي

في الجانب السياسي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، على أن التعددية السياسية المنضبطة تمثل الضمانة الأساسية لمنع احتكار السلطة وتحقيق الشراكة الوطنية بعيدًا عن الإقصاء والتهميش. وأوضح الرئيس العليمي أن التحدي الأساسي يكمن في إعادة بناء المجال السياسي عبر برامج وطنية تتمحور حول الإنسان وسبل خدمته، مؤكدًا أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، وقضاء مستقل، ودستور جديد يعزز العدالة وسيادة القانون، مع نزع السلاح المنفلت وتفكيك البنى العسكرية الموازية. الحوار الجنوبي

تطرق الرئيس العليمي إلى الترتيبات لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، مؤكدًا التزام القيادة بحل المظالم الجنوبية وفق مسار قانوني مؤسسي يضمن عدم التكرار. وأعرب عن ثقته بحكمة القوى الجنوبية في اتباع حوار مسؤول يغلب المصلحة العامة ويحول مخرجاته إلى مسار وطني شامل، مستفيدًا من الشراكة مع المملكة ودعمها لحماية المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة. تطوير الإدارات المحلية

ناقش وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، مع محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، تعزيز قدرات السلطة المحلية اقتصاديًا وتنمويًا، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتفعيل الموارد المالية بما يضمن استقلالية القرار المحلي. وشدد الجانبان على برامج التأهيل والتدريب، وتفعيل اللا مركزية الإدارية والمالية، بما يعزز دور السلطات المحلية في تحقيق التنمية الشاملة ومواكبة متطلبات المرحلة الانتقالية، ضمن جهود استعادة مؤسسات الدولة وتثبيت الاستقرار في المحافظات الجنوبية.

استقرار إقليمي

توضح التحركات الأخيرة أن استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي. وتعمل القيادة اليمنية على بناء نموذج شراكة تنموية وأمنية متكاملة مع المملكة العربية السعودية، يضمن حماية المدنيين، واستعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الميليشيات المسلحة، مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية على طريق الدمج في المنظومة الخليجية.