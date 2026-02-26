سعر كاردانو يقفز بنسبة 10% وسعر البيتكوين يفشل مجددا في اختراق مستوى 70 ألف دولار

سجل سعر كاردانو (ADA) ارتفاع يومي بنسبة 10%، فيما توقفت موجة تعافي البيتكوين عند مستوى 70 ألف دولار بعد صعود قوي من القاع الأخير.

كان سعر البيتكوين قد تراجع الأسبوع الماضي عقب فشله في اختراق مستوى 70 ألف دولار، ليتجه سعر العملة هبوط نحو 65,600 دولار، قبل أن يحاول التعافي باتجاه 69 ألف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إلا أن تطورات تتعلق بملف الرسوم الجمركية، في أعقاب قرارات المحكمة العليا الأمريكية وتحركات لاحقة من “دونالد ترامب”، أعادت الضغط إلى السوق.

ومع افتتاح أسواق العقود الآجلة التقليدية، تعرض سعر البيتكوين لهبوط حاد خلال ساعة واحدة إلى 64,400 دولار، ثم ارتد إلى 66,400 دولار في حركة اعتُبرت مؤقتة.

واستؤنف التراجع لاحقا ليصل السعر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 62,500 دولار.

عند هذه النقطة، تدخل المشترون بقوة، ليرتفع السعر بأكثر من 8000 دولار وصولا إلى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع.

لكن الزخم الصاعد اصطدم بعمليات بيع مكثفة عند هذا المستوى، ليتراجع السعر بنحو 2000 دولار، مع بقائه مرتفعا بنسبة 4.5% على أساس يومي.

ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.36 تريليون دولار، فيما استقرت هيمنة العملة على السوق فوق 56%.

العملات الرقمية البديلة سجلت مكاسب أقوى نسبيا.

حيث استعاد سعر الايثيريوم مستوى 2000 دولار بعد صعود يومي بنحو 8%، بينما تجاوز XRP مستوى 1.40 دولار بارتفاع 5.5%.

كما حققت سولانا ودوجكوين وBNB وHYPE مكاسب مماثلة، في حين ارتفع سعر LINK بنسبة 9%.

وتصدرت كاردانو أداء العملات الرقمية الكبرى بارتفاع 10% لتقترب من 0.30 دولار، بينما سجلت بولكادوت (DOT) أكبر مكاسب يومية بقفزة بلغت 24% إلى حوالي 1.60 دولار.

كذلك حققت UNI وNEAR وSTABLE ارتفاعات ملحوظة.

بشكل عام، استعادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 120 مليار دولار منذ القاع الأخير، لتصل إلى 2.425 تريليون دولار، ما يعكس تحسن ملحوظ في شهية المخاطرة رغم استمرار مستويات المقاومة الفنية الحساسة.

اقرأ أيضا:

شركة “FG Nexus” تبيع 7550 ايثيريوم بخسائر متزايدة تتجاوز 80 مليون دولار

تحويل ما قيمته 2.54 مليار من XRP إلى بينانس: تحرك الحيتان يثير التساؤلات حول الاتجاه المقبل لسعر العملة!

