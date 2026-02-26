"الإمارات للإفتاء" يصدر دليلًا لأهم الأحكام المرتبطة بالممارسات اليومية للصائم

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي دليلا بعنوان "أهم الأسئلة الإفتائية المتعلقة بالمفطرات وبيان أجوبتها لسنة 1447هـ - 2026م"، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى نشر الوعي بأحكام الصيام وتقديم محتوى إفتائي مبسّط يساعد أفراد المجتمع على أداء عبادتهم بيسرٍ وسهولة.

يأتي إصدار هذا الدليل ضمن مبادرات المجلس التوعوية خلال شهر رمضان المبارك، وحرصه على ضبط الفتوى الشرعية وتيسير وصول الأحكام المرتبطة بالممارسات اليومية إلى الجمهور بأسلوب بصري واضح يسهّل الاطلاع ويقرّب الحكم الشرعي في المسائل المتكررة خلال الشهر الفضيل.

تضمّن الدليل وهو عبارة عن جدول بيانًا لأبرز المسائل الطبية والعادات اليومية التي يكثر السؤال عنها، موضحًا ما لا يفطر منها؛ مثل سحب الدم للفحوصات، وقياس السكر، واستخدام المعقمات واللصقات الجلدية، وقطرات العين والأذن، واستعمال العطور، والسواك، وبخاخ الربو، والأكسجين، إلى جانب عدد من الإجراءات العلاجية الأخرى التي لا يصل أثرها إلى الجوف على وجه التغذية.

وبيّن الجدول الحالات التي تُعدّ من المفطرات، وفي مقدمتها الإبر المغذية بجميع أنواعها والتدخين، وذلك وفق الضوابط الشرعية المعتمدة في المجلس، وبما يستند إلى التأصيل الفقهي ومراعاة المستجدات الطبية المعاصرة، تحقيقًا لمقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج عن الصائمين.

وأكد المجلس أنَّ إصدار هذا الجدول يأتي امتدادًا لسلسلة من مبادراته التوعوية الرمضانية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الإفتائية لدى المجتمع، وتقديم الفتوى في قالب معرفي حديث يواكب وسائل التواصل ويستجيب لاحتياجات الجمهور، داعيًا أفراد المجتمع إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للمجلس للاطلاع على تفاصيل الأحكام وطرح استفساراتهم الشرعية.