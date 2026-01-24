بطولة إيطاليا: إنتر يردّ على هدفي بيزا بسداسية ويبتعد في الصدارة بفارق 6 نقاط موقتا

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : ردّ إنتر على تأخره بهدفين أمام ضيفه بيزا صاحب القاع بتسجيله نصف دزينة ليخرج فائزا 6 2 الجمعة ويبتعد في الصدارة بفاق 6 نقاط عن جاره ميلان، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واهتزت شباك إنتر بهدفين صاعقين سجلهما ستيفانو موريو (11 و23) ما أدخل الرعب في قلوب جماهير ملعب "جيوزيبي مياتسا" في ميلانو، قبل أن ينتفض فريق "نيراتسوري" ويقلب الطاولة على ضيفه بثلاثية قبل صافرة نهاية الشوط الاول تناوب عليها البولندي بيوتر جيلينسكي (39 من ركلة جزاء) والقائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (41)، وبيو إسبوسيتو (45+2).

وأضاف إنتر هدف الاطمئنان في الشوط الثاني عبر البديل فيديريكو ديماركو (82)، ليعود ويقضي على آمال بيزا بفضل البديل الآخر الفرنسي أونج يوان بوني (86)، ويختتم مهرجانه بهدف سادس سجله الارميني هنريخ مخيتاريان (90+3).

ودخل إنتر مواجهة بيزا واضعا نصب عينيه مواجهتين من العيار الثقيل بين ميلان الثاني (46 نقطة) الذي يحلّ ضيفا على روما الرابع برصيد 42 نقطة الاحد، ونابولي الثالث (43 نقطة) الذي يواجه مضيفه يوفنتوس الخامس (39) في اليوم ذاته، لينال مبتغاه رغم صعوبة مهمته رافعا رصيده إلى 52 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن الجار "روسونيري".

ويظهر فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو بوجهين مختلفين محليا وقاريا، فعلى الرغم من وصوله إلى 10 مباريات من دون خسارة، إلا أنه انقاد الثلاثاء إلى هزيمة ثالثة تواليا في دوري أبطال أوروبا، بسقوطه أمام ضيفه أرسنال الإنكليزي 1 3، متراجعا بذلك إلى المركز الرابع عشر قبل مواجهة مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة.

ورغم غياب الثنائي، التركي هاكان تشالهانأوغلو والهولندي دنزل دمفريس للإصابة، إلّا أن إنتر حقق انتصاره السابع تواليا على بيزا الذي فشل في حصد النقاط الثلاث في المراحل العشر الأخيرة (ست هزائم وخمسة تعادلات)، ليتجمد رصيده في المركز العشرين الاخير عند 14 نقطة.

وتتابع المرحلة السبت، فيلعب كومو مع تورينو، وفيورنتينا مع كالياري، وليتشي مع لاتسيو.